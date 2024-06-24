Определились арбитры матча Украина — Бельгия

УЕФА назначил английскую бригаду арбитров на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Главным рефери станет 45-летний Энтони Тейлор. Его ассистентами будут Гэри Бесвик и Адам Нун. Четвертый судья – швед Гленн Нюберг.

Видеопомощником арбитра будет англичанин Дэвид Кут, а его ассистентами будут Марко Фриц из Германии и Стюарт Аттвелл из Англии.

Матч между командами состоится 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию

Накануне Украина минимально обыграла Словакию, а Бельгия оказалась сильнее Румынии. Сейчас в группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков - 3, что является уникальным случаем на чемпионатах Европы.