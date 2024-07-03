5 лучших голов 1/8 финала Евро-2024

Накануне завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы 2024 по футболу. 8 лучших команд продолжат борьбу за титул в матчах 1/4 финала.

В общей сложности в восьми матчах было забито 19 голов (2,37 в среднем за игру), из них 1 в дополнительное время.

Редакция Чемпиона представляет свою версию лучших голов 1/8 финала.

Лучшие голы 1/8 финала Евро-2024

5. Дониелл Мален

4. Джамал Мусиола

3. Нико Уильямс

2. Рубен Варгас

1. Джуд Беллингем

Матчи 1/4 финала пройдут 5 и 6 июля. Финал чемпионата Европы 2024 запланирован на 14 июня.