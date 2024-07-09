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Шанс отыграться за футбол: сборная Украины по CS 2 сыграет с Румынией в отборе на чемпионат мира

Игорь Чернявский — 9 июля, 21:55
Шанс отыграться за футбол: сборная Украины по CS 2 сыграет с Румынией в отборе на чемпионат мира

Сборная Украины, которую представляет команда Евгения Коноплянки (kONO.ECF), победила Болгарию и пробилась в полуфинал восточноевропейской квалификации на IESF World Esports Championship.

Матч завершился со счётом 2:0. На Dust2 украинцы выиграли 13:7, а на Mirage - 11:13.

В следующем раунде kONO.ECF сыграет против румынской сборной, пробившейся в полуфинал благодаря победе над белорусами (2:0).

Напомним, в июне сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3. В итоге команда Сергея Реброва набрала одинаковое количество очков со всеми остальными командами группы E, но вылетела из -за отрицательной разницы мячей .

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