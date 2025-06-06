Украинская команда отказалась от престижного турнира, который спонсирует российский букмекер

Украинская киберспортивная команда B8 отказалась от участия в престижном турнире FISSURE Playground 1 по CS2.

Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Дело в том, что спонсором соревнования выступает российская букмекерская контора BetBoom, которая имеет свое подразделение в оккупированном Крыму.

Турнирный оператор хотя и был основан в Ереване, впоследствии он переехал в Белград и сейчас в руководстве компании есть исключительно россияне.

Несмотря на риск потерять рейтинговые очки, B8 решили не участвовать в турнире. К тому же коллектив участвует в BLAST Austin Major 202, призовой фонд которого составляет более 1 миллиона долларов.

Отметим, что этот турнир стартовал со второго июня и продлится до 22 числа. B8 начал соревнования с победы над бразильским Imperial (1:0 в формате Best of 1).

Интересно, что перед тем, как отказаться от участия на FISSURE Playground 1 украинская команда провела опрос в своих социальных сетях, где половина болельщиков проголосовала за то, чтобы принять участие в соревновании.

Накануне B8 победили Wildcard и без проблем пробились во вторую стадию BLAST.tv Austin Major 2025.