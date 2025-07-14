Дочь легендарного Шумахера добыла два чемпионства по рейнингу
Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Михаэля Шумахера, выиграла два "золота" на престижном турнире World Reining Championship.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации рейнинга Германии.
В индивидуальном зачете 28-летняя спортсменка и ее лошадь набрали 222,5 балла, что позволило уверенно выиграть первое место.
Еще одну победу Джина одержала в командных соревнованиях. Ее напарниками были Элиас Эрнст и Йоханнес Гайль. Она набрала 222 очка, что стало главным залогом успеха команды в классе Senior Professional Riders.
В 2019 году дочь Михаэля становилась чемпионкой Европы в этом виде спорта. Также получала награды на различных соревнованиях в США.
Рейнинг (Reining) – это дисциплина конного спорта, происходящая из США, и является частью вестерн-верховой езды. Ее часто называют "дрессурой по-ковбойски", так как всадник и лошадь выполняют сложные маневры на скорости, демонстрируя контроль, плавность и точность. Рейнинг стал спортивной дисциплиной в США в середине XX века.
Во время заезда за выполнение различных задач жокей и лошадь получают баллы.
Сын легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, Мик, может стать пилотом одиннадцатой команды Формулы-1, которая появится в сезоне-2026 - Кадиллак.