Дочь легендарного Шумахера добыла два чемпионства по рейнингу

Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Михаэля Шумахера, выиграла два "золота" на престижном турнире World Reining Championship.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации рейнинга Германии.

В индивидуальном зачете 28-летняя спортсменка и ее лошадь набрали 222,5 балла, что позволило уверенно выиграть первое место.

Еще одну победу Джина одержала в командных соревнованиях. Ее напарниками были Элиас Эрнст и Йоханнес Гайль. Она набрала 222 очка, что стало главным залогом успеха команды в классе Senior Professional Riders.

В 2019 году дочь Михаэля становилась чемпионкой Европы в этом виде спорта. Также получала награды на различных соревнованиях в США.

Congratulations 🎉



Gina is World Champion Reining 2025#KeepFightingMichael pic.twitter.com/FtmbsXKfDJ — Michael Schumacher (@_MSchumacher) July 13, 2025

Рейнинг (Reining) – это дисциплина конного спорта, происходящая из США, и является частью вестерн-верховой езды. Ее часто называют "дрессурой по-ковбойски", так как всадник и лошадь выполняют сложные маневры на скорости, демонстрируя контроль, плавность и точность. Рейнинг стал спортивной дисциплиной в США в середине XX века.

Во время заезда за выполнение различных задач жокей и лошадь получают баллы.

Сын легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, Мик, может стать пилотом одиннадцатой команды Формулы-1, которая появится в сезоне-2026 - Кадиллак.