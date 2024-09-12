Всемирная шахматная Олимпиада — с новым тренером у мужчин и без сестер Музычук у женщин

Накануне в столице Венгрии Будапеште прошли партии первого тура 45-й Всемирной шахматной Олимпиады. В турнире принимает участие и мужская, и женская сборные Украины, входящие в число фаворитов соревнований.

И мужская команда уже на старте показала свои серьезные намерения, разгромив сборную Туниса со счётом 4:0. Свои первые победы одержали Андрей Волокитин, Антони Коробов и Владимир Онищук, а соперник Василия Иванчука Бен Аммар Мохамед (Ben Ammar Mohamed) не сел за доску и ему было объявлено техническое поражение.

Владимир Онищук Украинская Чешская Федерация

Почти не отстала от мужчин и наша женская команда, в соперники которой добралась сборная Кыргызстана. Только Анна Ушенина разделила очко с Александрой Самагановой, в то время как Наталья Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова свои партии выиграли.

Под руководством FIDE во главе с россиянином

Нынешнюю ситуацию в международных шахматах нельзя назвать по одной простой причине. Международную федерацию по этому виду спорта возглавляет гражданин России Аркадий Дворкович. Разумеется, против его работы активно выступает Федерация шахмат Украины. Но факт остается фактом, пока мировыми шахматами руководит россиянин.

С другой стороны, с 2022 года сборная России не имеет права участвовать во Всемирных шахматных олимпиадах, как и в других командных соревнованиях, по-прежнему проходящих под эгидой FIDE. Не участвует она и в нынешней Олимпиаде. И на это коллегиальное решение Федерации никак не смог повлиять президент Дворкович. А вот в индивидуальных турнирах шахматисты, по аналогии с теннисистами, могут выступать в нейтральном статусе.

После полномасштабного вторжения сборные Украины участвовали в Олимпиаде-2022, а вот от участия в чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины отказалась. В тот момент, кстати, команда была действующим чемпионом Европы.

В официальном сообщении Федерации шахмат Украины тогда было указано.

"Так случилось, что международный календарь соревнований 2023 года составлен таким образом, что для большинства ведущих шахматистов Украины нагрузка от участия в ряде крупных международных турниров, которые проходят один за другим в октябре-ноябре этого года, будет настолько обременительной, что помешает подойти к европейским соревнованиям в лучшей форме.

Некоторые из кандидатов в нашу ведущую команду служат в Вооруженных силах Украины и мужественно защищают нашу свободу на фронте. Мы с уважением и радостью встретим их после Победы. Есть конкретные происшествия, связанные с состоянием здоровья либо личными планами. Все согласились с тем, что недостаточно оптимальный состав команды может помешать нашему продвижению к высшей цели, которая всегда ставится перед сборной Украины.

В то же время принято решение о безотлагательной подготовке к Всемирной олимпиаде в Венгрии в следующем году, самом престижном соревновании в мире шахмат, для того чтобы наша сборная выступила там в самом сильном составе, а спортсмены подошли к ней в лучшей форме".

В том же году капитаном (тренером) сборной Украины стал выдающийся украинский шахматист и тренер Александр Белявский. И вот прошел год...

Тонкости регламента

Олимпиада этого года стартовала во вторник, 10 сентября, когда состоялась торжественная Церемония открытия соревнований. Накануне состоялся первый тур и теперь команды будут играть почти каждый день по матчу вплоть до 22 сентября. Единственный выходной запланирован на 17 сентября, между 6-м и 7-м туром, практически по середине соревнований.

В общей сложности команды проведут по 11 матчей (гроссмейстеры, соответственно, по 11 партий) по швейцарской системе. Ежедневно партии стартуют в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Партии с классическим контролем времени, поэтому могут затянуться допоздна как по Будапешту, так и тем более по Киеву. А в последний день тур начнется утром, в 11:00, а уже к 20:00 назначена Церемония закрытия турнира.

На старт вышли 196 мужских команд (как принято сейчас говорить – открытая секция) и 182 – женских. Разумеется, все друг с другом сыграть не успеют, это практически невозможно. Поэтому и была применена швейцарская система, которая впервые была применена на шахматном турнире в Цюрихе в 1895 году, откуда и получила свое название. Турнир проходит без выбывания, в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За счет этого из турнира исключаются партии между заведомо несравнимыми по силе противниками, что позволяет для определения победителей обойтись небольшим по сравнению с круговой системой числом туров при большом количестве участников.

Украина — Кыргызстан Украинская Чешская Федерация

Среди фаворитов

Таким образом, если первый тур для обеих сборных Украины был "разминочным", то уже сегодня пойдет настоящая игра. И каждая победа, и даже ничья – 0,5 очка, будут очень важны для общекомандного успеха.

Так, кроме мужской сборной Украины в первом туре по 4 очка набрали еще 55 команд. Между ними и поведется главная борьба за победу в Олимпиаде. Впрочем, не исключено, что к этим 56 присоединятся и 24 команды, набравшие по 3,5 очка. А вот 81-88 команды в таблице после первого тура — по 3 балла — имеет уже самые плохие шансы на победу в общем зачете.

Что касается женского турнира, там сразу 72 команды сумели одержать сухие победы 4:0 в первой же партии. А вот сборная Украины с 3,5 баллами занимает 73-78 места. Но, безусловно, не упустила еще шансов на победу в турнире в целом. Но уже сегодняшний матч 2-го тура против сборной Уругвая станет очень важным с точки зрения турнирных перспектив команды и возможной борьбы за победу на Олимпиаде в целом.

Не в самом сильном составе

Мужская сборная Украины в рейтинг-листе участников нынешней Олимпиады занимает лишь 15 место. Притом что команда весьма титулована, как и ее отдельные игроки. Василий Иванчук и Руслан Пономарев дважды становились победителями Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Украины, Андрей Волокитин однажды одержал победу в составе нашей национальной команды. Антон Коробов и Владимир Онищук в составе украинской сборной стали чемпионами Европы 2021 года.

А вот лидера сборной по рейтингу — сильнейшего украинского шахматиста пока Павла Эльянова в составе команды нет. Кстати, именно поэтому команда занимает в рейтинг-листе столь низкое пятнадцатое место. 41-летний харьковский гроссмейстер предпочел игре за родную сборную должность... тренера-консультанта женской сборной Грузии. В Будапеште он выступает именно в этом качестве.

Вместе с еще одним украинским шахматистом Захаром Ефименко Ельянов помогает третьему нашему земляку Владимиру Тукмакову, который является капитаном женской сборной Грузии. Ельянов также двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды Украины (2004, 2010). В общей сложности, в составе национальной команды Ельянов участник восьми олимпиад подряд (2004-2018). После 2018 года он не оставил активную игровую практику, но только на индивидуальных турнирах. А на нынешней Олимпиаде принял неожиданное решение выступить в роли тренера.

Рейтинг-лидером нашей команды является Андрей Волокитин (2660 очков). За ним следуют Руслан Пономарев (2654), Антон Коробов (2650), Василий Иванчук (2635) и Владимир Онищук (2610). Таким образом, средний рейтинг команды составляет 2650. Фаворитом же нынешних соревнований по рейтингу является сборная США (2757), в Индии — 2753, а у команды Китая, в составе которой выступает действующий чемпион мира Дин Лижень — 2724.

Однако игроки украинской команды находятся в отличной форме, что подтвердил первый тур. Так, Андрей Волокитин на 60-м Мемориале Рубинштейна в польском Поляница-Здруй одержал эффектную победу над известным американцем Сэмюэлом Шенклендом, ныне находящимся в великолепной форме. Коробов эффектно обыграл бывшего соотечественника Кирилла Шевченко (Румыния) на турнире турецкой Суперлиги. А Руслан Пономарев на победном для себя Мастерсе в испанской Саламанке в конце мая заматировал короля соперника Кирилла Алексеенко, ныне представляющего Австрию.

Без сестер, но с высоким рейтингом

В свою очередь женская сборная Украины в рейтинг-листе нынешней Олимпиады расположилась на высоком 5-м месте, пусть в ее составе и нет сестер Анны и Марии Музычук. На нынешнюю Олимпиаду наша команда приехала в роли действующих чемпионов Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Два года назад в Ченнае (Индия), команда в составе сестер Музычук, Ушениной, Буксы и Юлии Осьмак заняла первое место, опередив сборную Грузии по дополнительным показателям (по 18 очков) и шахматисток из Индии (17).

Сестер Музычук в нынешнем составе заменили Гапоненко и Долуханова, а общий рейтинг команды снизился с 2478 до 2400. Кстати, Гапоненко и Долуханова свои партии 1-го тура выиграли, в то время как пол очка потеряла чемпионка предыдущей Олимпиады в составе нашей команды Ушенина. Впрочем, пока это не имеет значения — вся борьба впереди. В частности, согласно системе, в ближайшем туре сборная Украины играет с командой Литвы.

Однако отсутствие сестер Музычук не говорит о том, что у команды нет шансов повторить прошлогодний успех. Юлия Осьмак недавно уверенно победила на представительном Кубке акима Карагандинской области, набрав 7 очков из 9 возможных, а Наталья Букса является действующей вице-чемпионкой Европы.

Рейтинг-фаворитами турнира являются команды Индии (2467), Грузии (2462) и Польши (2422). А вот команде Китая (2416), также опережающей нашу сборную, не удалось собрать сильнейший состав и войти в число фаворитов Олимпиады. Вместе с тем, 21-летняя звезда Чжу Цзинер в команде присутствует и, к тому же, находится в отличной форме. Так что команду из Поднебесной также нельзя сбрасывать со счетов.