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Анастасьева: Когда будет официальное письмо от ФШУ с заявкой, в Министерстве будет проверка, почему нет Музычук

Євген Будерацький , Денис Шаховець — 19 июля, 16:23
Getty Images
Анастасьева: Когда будет официальное письмо от ФШУ с заявкой, в Министерстве будет проверка, почему нет Музычук

После обнародования Федерацией шахмат Украины состава национальной сборной на Всемирную шахматную Олимпиаду в Будапеште, не стихают разговоры об отсутствии в команде Анны и Марии Музычук.

"Украинская правда" продолжает разбираться, что же произошло.

Показательно, что в ситуации с Музычук все заинтересованные стороны кивали в сторону друг друга. В федерации сказали, что выбор игроков прерогатива главного тренера сборной. Главный тренер что есть вопрос контрактов, но он в ведении ФШУ и Министерства молодежи и спорта, утверждающих состав.

После общения с главным тренером женской сборной Михаилом Бродским УП решила обратиться в Минспорта. Ситуацию прокомментировала директор Департамента спорта высших достижений Минмолодежьспорта Оксана Анастасьева.

Что случилось с сестрами Музычук?

Музычук, как и многие спортсмены в начале полномасштабной войны, выехали за границу. Сейчас они находятся за границей, потому что там есть безопасные условия как для тренировок, так и для проживания. Они участвуют во всех международных соревнованиях, частично Министерство их финансирует.

Мария Музычук

Мария Музычук

Getty Images

А как насчет участия во Всемирной Олимпиаде?

Министерству официальная информация не поступала. Министерство как государственное учреждение формирует и реализует государственную политику в сфере спорта. Но реализует через Федерацию. Федерации шахмат в 2017 году был предоставлен статус национальной и заключен договор о сотрудничестве есть обязательства федерации, есть обязательства Министерства. Федерация нам представляет предложения по национальной сборной в соответствии с системой отбора по участию в международных чемпионатах и Всемирной шахматной Олимпиаде. На сегодняшний день федерация нам еще не подавала официальных предложений по сборной на Олимпиаду. О том, какой состав планируется, мы, так же как и вы, на днях узнали из сети интернет.

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Относительно сестер Музычук. В Министерстве есть штатная команда, члены которой в соответствии с критериями могут иметь контракты. До 2022 года сестры Музычук были на контрактах, заключаемых на год. Чтобы заключить контракт, человек должен лично приехать в Киев, как и каждый человек, когда устраивается на работу. С 2022 года сестры Музычук не изъявили желания приехать в Украину, чтобы подписать контракты. Они объясняют это тем, что не хотят подвергаться опасности из-за постоянных обстрелов. Это их право.

А без контрактов они имеют право представлять Украину?

Да, контракт это просто бонус. Теперь сестры Музычук по результатам своих достижений являются членами национальной сборной. Как только будет официальное письмо от федерации шахмат, в Министерстве будет сразу проверка по системе отбора, почему нет сестер.

То есть, если сестры Музычук изъявят желание играть, то смогут и без контракта?

Да, конечно. Они есть в национальной сборной. По негласной информации они просто не желают участвовать.

Анна Музычук

Анна Музычук

Getty Images

Какие цели ставятся перед нашей сборной на шахматной Олимпиаде?

Пока мы не увидим окончательные списки, о целях говорить рано. Если будет этот гуляющий по интернету состав, то топ-10, думаю, должен быть. Хотелось бы конечно повторить результат с историческим золотом, тогда вся страна праздновала.

Все упирается в то, что мы ждем официальный список. Тогда уже Министерство будет привлечено, возможно, даже будем выходить на сестер Музычук.

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Шахи Анна Музичук Марія Музичук Оксана Анастасьєва