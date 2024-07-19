Анастасьева: Когда будет официальное письмо от ФШУ с заявкой, в Министерстве будет проверка, почему нет Музычук

После обнародования Федерацией шахмат Украины состава национальной сборной на Всемирную шахматную Олимпиаду в Будапеште, не стихают разговоры об отсутствии в команде Анны и Марии Музычук.

"Украинская правда" продолжает разбираться, что же произошло.

Показательно, что в ситуации с Музычук все заинтересованные стороны кивали в сторону друг друга. В федерации сказали, что выбор игроков — прерогатива главного тренера сборной. Главный тренер — что есть вопрос контрактов, но он в ведении ФШУ и Министерства молодежи и спорта, утверждающих состав.

После общения с главным тренером женской сборной Михаилом Бродским УП решила обратиться в Минспорта. Ситуацию прокомментировала директор Департамента спорта высших достижений Минмолодежьспорта Оксана Анастасьева.

— Что случилось с сестрами Музычук?

— Музычук, как и многие спортсмены в начале полномасштабной войны, выехали за границу. Сейчас они находятся за границей, потому что там есть безопасные условия как для тренировок, так и для проживания. Они участвуют во всех международных соревнованиях, частично Министерство их финансирует.

Мария Музычук Getty Images

— А как насчет участия во Всемирной Олимпиаде?

— Министерству официальная информация не поступала. Министерство как государственное учреждение формирует и реализует государственную политику в сфере спорта. Но реализует через Федерацию. Федерации шахмат в 2017 году был предоставлен статус национальной и заключен договор о сотрудничестве — есть обязательства федерации, есть обязательства Министерства. Федерация нам представляет предложения по национальной сборной в соответствии с системой отбора по участию в международных чемпионатах и Всемирной шахматной Олимпиаде. На сегодняшний день федерация нам еще не подавала официальных предложений по сборной на Олимпиаду. О том, какой состав планируется, мы, так же как и вы, на днях узнали из сети интернет.

Относительно сестер Музычук. В Министерстве есть штатная команда, члены которой в соответствии с критериями могут иметь контракты. До 2022 года сестры Музычук были на контрактах, заключаемых на год. Чтобы заключить контракт, человек должен лично приехать в Киев, как и каждый человек, когда устраивается на работу. С 2022 года сестры Музычук не изъявили желания приехать в Украину, чтобы подписать контракты. Они объясняют это тем, что не хотят подвергаться опасности из-за постоянных обстрелов. Это их право.

— А без контрактов они имеют право представлять Украину?

— Да, контракт — это просто бонус. Теперь сестры Музычук по результатам своих достижений являются членами национальной сборной. Как только будет официальное письмо от федерации шахмат, в Министерстве будет сразу проверка по системе отбора, почему нет сестер.

— То есть, если сестры Музычук изъявят желание играть, то смогут и без контракта?

— Да, конечно. Они есть в национальной сборной. По негласной информации они просто не желают участвовать.

Анна Музычук Getty Images

— Какие цели ставятся перед нашей сборной на шахматной Олимпиаде?

— Пока мы не увидим окончательные списки, о целях говорить рано. Если будет этот гуляющий по интернету состав, то топ-10, думаю, должен быть. Хотелось бы конечно повторить результат с историческим золотом, тогда вся страна праздновала.

Все упирается в то, что мы ждем официальный список. Тогда уже Министерство будет привлечено, возможно, даже будем выходить на сестер Музычук.

Читайте также: "У нас потеряно поколение в шахматах". Как из носителя шахматной короны Украина превращается в страну потерянных талантов