Тренер женской сборной Украины по шахматам Бродский: На Всемирной Олимпиаде без сестер Музычук будет сложно

16 июля Федерация шахмат Украины объявила состав команды на Всемирную шахматную Олимпиаду-2024, которая пройдет в сентябре в венгерском Будапеште.

Прежде всего, сразу бросился в глаза факт, что в составе женской национальной сборной отсутствуют две самые рейтинговые шахматистки Украины — Анна и Мария Музычук.

Сами сестры пока ситуацию не комментировали, однако "Украинская правда связалась с главным тренером женской сборной Украины Михаилом Бродским, и попыталась разобраться, как это произошло.

— После того, как Федерация шахмат Украины обнародовала состав сборной на Всемирную шахматную Олимпиаду, почти все СМИ вышли с заголовками "Сборная едет без сестер Музычук". Как это произошло?

— Я знаю, что в этом году Федерация шахмат Украины сделала определенные шаги и приложила усилия, чтобы их убедить сыграть за сборную во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая будет в сентябре в Будапеште. Подробностей я не знаю, но вижу по результату, что эти усилия, к сожалению, оказались тщетными. Какие были причины, я не знаю.

Я как тренер всегда был рад работать с такими выдающимися шахматистками. С другой стороны, я должен работать с теми, кто готов играть за сборную. Как тренер, я, конечно, заинтересован, чтобы состав команды был максимально сильным. Но, к сожалению, по разным причинам не удается этого добиться.

— Может ли ситуация измениться?

— Теоретически я допускаю, что могут быть какие-то изменения, но это маловероятно, потому что состав команды уже обнародован, и обычно после этого изменения происходят только если кто-то, к сожалению, заболел.

Анна Музычук (слева) и Анна Ушенина Getty Images

— Вы говорите, что были приложены усилия, чтобы их убедить. Очевидный вопрос, а почему их нужно было убеждать?

— Ну, я не знаю, но очевидно, что если их нет, то они не выразили желания.

— Нам говорят разные люди, что были какие-то проблемы с финансами, чтобы обеспечить их участие. Так ли это?

— После Олимпиады-2022 все предусмотренные законодательством премиальные по линии Минспорта были выплачены. Не скажу, что мгновенно, но к концу осени все было выплачено.

— А вы лично общались с Анной и Марией?

— Я с ними регулярно общаюсь, у меня с ними абсолютно нормальные рабочие отношения. В этом никаких проблем или конфликтов нет.

Мария Музычук Getty Images

— А они как-то мотивировали, что их не будет?

– Не знаю. У них еще и действующего контракта (с Минспорта) нет. После начала полномасштабной войны Минмолодежьспорта требует ежегодно переподписывать контракт. Чтобы спортсмены приезжали в Киев обновить контракт.

– Я так понимаю, они не приехали?

– Да, они не приехали. Кто здесь виноват, я не стану оценивать. В конце 2022 года они не приехали, соответственно с начала 2023 года у них контракта нет с Министерством молодежи и спорта.

О чем говорилось в переговорах Федерации с Музычук я не знаю, но очевидно, что не договорились.

— Учитывая обстоятельства и состав, перед вами какие-то цели на Олимпиаду ставили? Или, может, какие-то цели вы ставите?

— Выходит тот состав, который выходит. Он не взят с потолка, в пределах возможного. Будь Аня и Маричка, то я был бы больше доволен, состав бы соответственно очень усилился. Потому что это два игрока мировой десятки, и понятно, что нам бы это не помешало.

У нас всегда цель попасть в первую тройку, добыть в борьбе медали, но сейчас, конечно, будет сложнее достичь её. Но сразу могу сказать, что без сестер будет сложно. Хотя и так было бы сложно.

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