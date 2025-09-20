Украинская правда
Людмила Руденко: спасла 300 детей во время войны и стала первой чемпионкой мира из Украины

Ігор Левенштейн — 20 сентября 2025, 12:00
Людмила Руденко
Независимая Украина имеет двух чемпионок мира по шахматам  Анну Ушенину и Марию Музычук, которыми мы искренне гордимся. Однако не надо забывать, что у них была знаменитая предшественница из советского прошлого  вторая чемпионка мира в истории Людмила Руденко.

Рожденная на Полтавщине

Людмила Руденко родилась 27 июля 1904 года в городе Лубны Полтавской губернии. Ее отец Владимир Андреевич работал там в окружном суде и преподавал в местной гимназии. В семье было пятеро детей.

Вскоре после рождения дочери, коллежского советника Владимира Руденко перевели в Николаев, где он сначала был помощником прокурора, а затем – председателем городского съезда мировых судей. В годы гражданской войны работал адвокатом, а в советское время выбрал для себя трудный путь – стал священником.

Именно отец, любитель шахмат, научил Людмилу играть, когда ей было 10 лет. Еще во время учебы в гимназии девочка обыгрывала и своих преподавателей, и самого отца.

В 1921 году Людмила поступила в Одесский институт народного хозяйства, где получила специальность экономиста. В Одессе познакомилась и сдружилась со многими известными литераторами и писателями, связи с которыми поддерживала до конца жизни. Вообще, Людмила Руденко была яркой личностью с разносторонними предпочтениями. Например, живя в Одессе, она увлекалась плаванием и даже выиграла чемпионат города на открытой воде в стиле брасс. Кроме того, она прекрасно играла в бридж и преферанс.

Людмила Руденко в студенческие годы
Людмила Руденко в студенческие годы

В 1925 году Людмила Руденко переехала из Одессы в Москву. Она дебютировала в качестве шахматистки на турнире, организованном газетой "Комсомольская правда" (1926), однако неудачно: потерпела несколько поражений и заняла одно из последних мест. Но эта неудача не деморализовала молодую спортсменку. Наоборот: она взялась за изучение стратегии и тактики шахмат с удвоенной энергией.

Впрочем, успехи пришли не быстро. Друзья часто просили Людмилу подумать дважды, прежде чем пожертвовать фигуру, но ее в пылу было не остановить...

В 1927 году Руденко получила право представлять Москву на первом женском чемпионате СССР. В этом турнире она заняла пятое место. Победительницей стала Ольга Рубцова, будущая четвертая чемпионка мира.

Первого большого успеха Людмила Руденко достигла в 1928 году, когда стала чемпионкой Москвы, выиграв все 12 партий. В том же году переехала в Ленинград, где широкий размах получили женские шахматы. В шахматных клубах города на Неве играло около 200 женщин, натренированная женская команда регулярно встречалась с мужскими сборными, регулярно проводились женские чемпионаты и турниры.

Героиня нашего материала стала тренироваться под руководством выдающихся мастеров Петра Романовского и Александра Толуша. Они окончательно и сформировали ее агрессивный комбинационный игровой стиль. До войны Руденко дважды выигрывала первенство Ленинграда (1932, 1936), а в 1936 году стала серебряным призером чемпионата СССР (после другой представительницы Ленинграда Ольги Семеновой).

В Ленинграде Людмила вышла замуж за ученого Льва Гольдштейна, который создал кафедру технической кибернетики в военной академии им. Можайского. В 1931 году она родила сына Владимира, но это не помешало ее активной деятельности. Заботясь о ребенке, она продолжала играть и одновременно работала по специальности.

До Второй мировой войны в Советском Союзе было очень мало профессиональных шахматистов. Так, будущий чемпион мира Михаил Ботвинник работал научным сотрудником Политехнического института, а Григорий Левенфиш, его главный соперник в конце 1930-х и двукратный чемпион СССР, был ведущим инженером химзавода. Людмила Руденко работала плановиком и экономистом – как и ее преемница на шахматном троне Елизавета Быкова.

Также Руденко играла на некоторых открытых турнирах. В 1939 году она показала великолепную технику эндшпиля, чтобы победить мастера Николая Зубарева, участника Московского шахматного турнира 1925 года.

Спасительница детей блокадного Ленинграда

В начале советско-германской войны Людмила Руденко работала на заводе, который производил вооружение. В июле 1941 года завод срочно эвакуировали в башкирский город Черняховск, а дети рабочих остались в городе: они находились в пионерских лагерях, и их не успели забрать. Для советских руководителей важнее было как можно быстрее эвакуировать ценное оборудование и специалистов.

Когда стало понятно, что блокада неизбежна, Руденко вернулась в Ленинград и организовала специальный поезд, который вывез 300 детей к родителям до того, как город был окружен.

В хаосе войны ее поезд преодолел расстояние в 2000 км за 19 дней, и ей пришлось приложить огромные усилия, чтобы просто накормить всех детей, не говоря уже об обстрелах и бомбежках. И это в условиях, когда все предпочтения отдавали военным эшелонам... Когда поезд Людмилы прибыл на вокзал Уфы, комендант поклонился ей в пояс. А она слегла в нервной горячке и бредила, повторяя: "Дети, пейте только кипяченую воду!"

Руденко до конца своих дней помнила это путешествие и, несмотря на все свои успехи на спортивной арене, считала самым большим достижением в своей жизни то, что никто из 300 детей не погиб.

Находясь в эвакуации, она работала на Уфимском моторостроительном заводе: осуществляла инженерные расчеты для производственных линий.

Вторая чемпионка мира

После Второй мировой войны Советский Союз вступил в международное спортивное сообщество. В 1948 году Михаил Ботвинник выиграл турнир за титул чемпиона мира среди мужчин, который был вакантным после смерти Александра Алехина.

Аналогичная ситуация сложилась и у женщин. Первая чемпионка мира Вера Менчик погибла 27 июня 1944 года во время немецкой бомбардировки Лондона. Шахматная корона оставалась вакантной вплоть до 1949 года – когда в Москве провели турнир с участием 16 сильнейших шахматисток того времени.

Украинка Людмила Руденко в матче против грузинки Ксении Гогиавы
Украинка Людмила Руденко в матче против грузинки Ксении Гогиавы

Советских участниц готовили к чемпионату сильнейшие мастера. Людмилу Руденко, которая вернулась в Ленинград в 1947 году, тренировали уже упомянутые Александр Толуш и Григорий Левенфиш. Она начала уделять шахматам гораздо больше времени, чем раньше, и значительно улучшила навыки в свои сорок лет, что является уникальным явлением.

Впрочем, Руденко считалась слабейшей среди четырех представительниц СССР (также участвовали Ольга Рубцова, Елизавета Быкова и Валентина Белова). В отличие от всех трех своих соперниц, она никогда не выигрывала чемпионат СССР, и ее результаты были довольно нестабильными.

Однако на чемпионате мира, который прошел с 20 декабря 1949 года по 16 января 1950 года, Людмила Руденко несколько неожиданно одержала блестящую победу. Украинка находилась в прекрасной игровой форме, не теряла ни одной возможности для тактического удара, успешно маневрировала, защищалась и финишировала на первом месте с результатом 11,5 очков (из 15 возможных).

Людмила Руденко - вторая чемпионка мира по шахматам
Людмила Руденко - вторая чемпионка мира по шахматам

Украинка опередила будущих чемпионок мира Ольгу Рубцову (10,5) и Елизавету Быкову (10), обыграв обеих в очных противостояниях. Интересно, что единственное поражение на чемпионате она потерпела от американской соперницы Гизелы Грессер. И это буквально через несколько дней после 70-летнего юбилея Сталина и в разгар "холодной войны"! Людмиле пригрозили депортировать за Урал. Кто знает, возможно, это стимулировало шахматистку на дальнейшие победы, но в итоге она стала первой советской и первой украинской чемпионкой мира по шахматам.

Людмила Руденко против Гизелы Грессер на чемпионате мира, 1949 год
Людмила Руденко против Гизелы Грессер на чемпионате мира, 1949 год

19 января 1950 года вице-президент ФИДЕ Марсель Берман увенчал Людмилу Руденко лавровым венком чемпионки мира и вручил ей золотую медаль. Тот триумф стал вершиной ее карьеры. В том же году ей присвоили только что введенное звание международного мастера.

А в 1952 году в Тбилиси она наконец стала чемпионкой СССР. В следующем году Руденко проиграла матч за титул чемпионки мира Елизавете Быковой, которая была моложе ее на 10 лет. Матч прошел 15 августа – 20 сентября 1953 года в Ленинграде, счет был 8:6 в пользу претендентки (+7=2-5).

Групповое фото после чемпионата в Тбилиси, 1952
Групповое фото после чемпионата в Тбилиси, 1952
chesspro.ru

Но еще более десятилетия Людмила Владимировна оставалась активной на советских и международных соревнованиях. В частности, она играла за сборную СССР в матче против Чехословакии (1954) и за сборную Ленинграда в матче против Будапешта (1957), побеждала на открытых чемпионатах Узбекистана (1955) и Украины (1956), пять раз триумфовала на первенствах Ленинграда. В 1953 году ей присвоили звание "Заслуженный мастер спорта СССР". Международным женским гроссмейстером она стала в 1976 году.

Людмила Руденко
Людмила Руденко
gambiter.ru

Свой последний титул Людмила Руденко завоевала в 1968 году на чемпионате Ленинграда, когда ей было 64! А через несколько лет у нее начались проблемы со здоровьем – ухудшилось зрение.

"Я не вижу полдоски, но перворазрядников пока обыгрываю. Я не представляю себе жизни без шахмат. Если бы пришлось начинать все сначала, я, наверное, снова прошла бы тот же путь, хоть он и не всегда приносил мне радость",  признавалась шахматистка.

Несмотря на награды и титулы, Людмила Владимировна долгое время жила в коммунальной квартире. Отдельное жилье она получила уже после получения титула чемпионки мира.

Людмила Руденко, 1982 год
Людмила Руденко, 1982 год

По словам внука чемпионки Сергея, из-за бедности Руденко не раз сдавала в ломбард свой чемпионский кубок. Золотую чемпионскую медаль она расплавила для зубных коронок, а листочки из лаврового венка, когда он засох, вырывала и клала в суп...

Умерла выдающаяся шахматистка 26 февраля 1986 года в Ленинграде на 82-м году жизни.

Ее память была почтена различными способами. С 2004 года проходил шахматный турнир в родном городе – Лубнах. По случаю ее 100-летнего юбилея исполком Международной федерации шахмат объявил 2004 год "Годом Людмилы Руденко". В 2015 году ее включили в Мировой зал славы шахмат (Сент-Луис, штат Миссури, США).

27 июля 2018 года на 114 годовщину со дня рождения Людмилы Руденко компания Google сделала в ее честь дудл (тематическую заставку). "Мы отдаем должное заслугам Руденко как на шахматной доске, так и вне ее", – отметили в компании.

В прошлом году к 120-летию со дня рождения второй чемпионки мира в Варшаве издали книгу шахматного историка Станислава Суханицкого "Людмила Вторая. Жизнь и шахматная карьера Людмилы Руденко".

Людмила Руденко всегда гордилась тем, что она украинка, что именно такая запись стояла в ее паспорте. Она много раз приезжала в Украину и была очень рада, что после войны разыскала могилу своего отца на Николаевщине...