Людмила Руденко: спасла 300 детей во время войны и стала первой чемпионкой мира из Украины

Независимая Украина имеет двух чемпионок мира по шахматам – Анну Ушенину и Марию Музычук, которыми мы искренне гордимся. Однако не надо забывать, что у них была знаменитая предшественница из советского прошлого – вторая чемпионка мира в истории Людмила Руденко.

Рожденная на Полтавщине

Людмила Руденко родилась 27 июля 1904 года в городе Лубны Полтавской губернии. Ее отец Владимир Андреевич работал там в окружном суде и преподавал в местной гимназии. В семье было пятеро детей.

Вскоре после рождения дочери, коллежского советника Владимира Руденко перевели в Николаев, где он сначала был помощником прокурора, а затем – председателем городского съезда мировых судей. В годы гражданской войны работал адвокатом, а в советское время выбрал для себя трудный путь – стал священником.

Именно отец, любитель шахмат, научил Людмилу играть, когда ей было 10 лет. Еще во время учебы в гимназии девочка обыгрывала и своих преподавателей, и самого отца.

В 1921 году Людмила поступила в Одесский институт народного хозяйства, где получила специальность экономиста. В Одессе познакомилась и сдружилась со многими известными литераторами и писателями, связи с которыми поддерживала до конца жизни. Вообще, Людмила Руденко была яркой личностью с разносторонними предпочтениями. Например, живя в Одессе, она увлекалась плаванием и даже выиграла чемпионат города на открытой воде в стиле брасс. Кроме того, она прекрасно играла в бридж и преферанс.

Людмила Руденко в студенческие годы

В 1925 году Людмила Руденко переехала из Одессы в Москву. Она дебютировала в качестве шахматистки на турнире, организованном газетой "Комсомольская правда" (1926), однако неудачно: потерпела несколько поражений и заняла одно из последних мест. Но эта неудача не деморализовала молодую спортсменку. Наоборот: она взялась за изучение стратегии и тактики шахмат с удвоенной энергией.

Впрочем, успехи пришли не быстро. Друзья часто просили Людмилу подумать дважды, прежде чем пожертвовать фигуру, но ее в пылу было не остановить...

В 1927 году Руденко получила право представлять Москву на первом женском чемпионате СССР. В этом турнире она заняла пятое место. Победительницей стала Ольга Рубцова, будущая четвертая чемпионка мира.

Первого большого успеха Людмила Руденко достигла в 1928 году, когда стала чемпионкой Москвы, выиграв все 12 партий. В том же году переехала в Ленинград, где широкий размах получили женские шахматы. В шахматных клубах города на Неве играло около 200 женщин, натренированная женская команда регулярно встречалась с мужскими сборными, регулярно проводились женские чемпионаты и турниры.

Героиня нашего материала стала тренироваться под руководством выдающихся мастеров Петра Романовского и Александра Толуша. Они окончательно и сформировали ее агрессивный комбинационный игровой стиль. До войны Руденко дважды выигрывала первенство Ленинграда (1932, 1936), а в 1936 году стала серебряным призером чемпионата СССР (после другой представительницы Ленинграда Ольги Семеновой).

В Ленинграде Людмила вышла замуж за ученого Льва Гольдштейна, который создал кафедру технической кибернетики в военной академии им. Можайского. В 1931 году она родила сына Владимира, но это не помешало ее активной деятельности. Заботясь о ребенке, она продолжала играть и одновременно работала по специальности.

До Второй мировой войны в Советском Союзе было очень мало профессиональных шахматистов. Так, будущий чемпион мира Михаил Ботвинник работал научным сотрудником Политехнического института, а Григорий Левенфиш, его главный соперник в конце 1930-х и двукратный чемпион СССР, был ведущим инженером химзавода. Людмила Руденко работала плановиком и экономистом – как и ее преемница на шахматном троне Елизавета Быкова.

Также Руденко играла на некоторых открытых турнирах. В 1939 году она показала великолепную технику эндшпиля, чтобы победить мастера Николая Зубарева, участника Московского шахматного турнира 1925 года.

Спасительница детей блокадного Ленинграда

В начале советско-германской войны Людмила Руденко работала на заводе, который производил вооружение. В июле 1941 года завод срочно эвакуировали в башкирский город Черняховск, а дети рабочих остались в городе: они находились в пионерских лагерях, и их не успели забрать. Для советских руководителей важнее было как можно быстрее эвакуировать ценное оборудование и специалистов.

Когда стало понятно, что блокада неизбежна, Руденко вернулась в Ленинград и организовала специальный поезд, который вывез 300 детей к родителям до того, как город был окружен.

В хаосе войны ее поезд преодолел расстояние в 2000 км за 19 дней, и ей пришлось приложить огромные усилия, чтобы просто накормить всех детей, не говоря уже об обстрелах и бомбежках. И это в условиях, когда все предпочтения отдавали военным эшелонам... Когда поезд Людмилы прибыл на вокзал Уфы, комендант поклонился ей в пояс. А она слегла в нервной горячке и бредила, повторяя: "Дети, пейте только кипяченую воду!"

Руденко до конца своих дней помнила это путешествие и, несмотря на все свои успехи на спортивной арене, считала самым большим достижением в своей жизни то, что никто из 300 детей не погиб.

Находясь в эвакуации, она работала на Уфимском моторостроительном заводе: осуществляла инженерные расчеты для производственных линий.

Вторая чемпионка мира

После Второй мировой войны Советский Союз вступил в международное спортивное сообщество. В 1948 году Михаил Ботвинник выиграл турнир за титул чемпиона мира среди мужчин, который был вакантным после смерти Александра Алехина.

Аналогичная ситуация сложилась и у женщин. Первая чемпионка мира Вера Менчик погибла 27 июня 1944 года во время немецкой бомбардировки Лондона. Шахматная корона оставалась вакантной вплоть до 1949 года – когда в Москве провели турнир с участием 16 сильнейших шахматисток того времени.

Украинка Людмила Руденко в матче против грузинки Ксении Гогиавы

Советских участниц готовили к чемпионату сильнейшие мастера. Людмилу Руденко, которая вернулась в Ленинград в 1947 году, тренировали уже упомянутые Александр Толуш и Григорий Левенфиш. Она начала уделять шахматам гораздо больше времени, чем раньше, и значительно улучшила навыки в свои сорок лет, что является уникальным явлением.

Впрочем, Руденко считалась слабейшей среди четырех представительниц СССР (также участвовали Ольга Рубцова, Елизавета Быкова и Валентина Белова). В отличие от всех трех своих соперниц, она никогда не выигрывала чемпионат СССР, и ее результаты были довольно нестабильными.

Однако на чемпионате мира, который прошел с 20 декабря 1949 года по 16 января 1950 года, Людмила Руденко несколько неожиданно одержала блестящую победу. Украинка находилась в прекрасной игровой форме, не теряла ни одной возможности для тактического удара, успешно маневрировала, защищалась и финишировала на первом месте с результатом 11,5 очков (из 15 возможных).

Людмила Руденко - вторая чемпионка мира по шахматам

Украинка опередила будущих чемпионок мира Ольгу Рубцову (10,5) и Елизавету Быкову (10), обыграв обеих в очных противостояниях. Интересно, что единственное поражение на чемпионате она потерпела от американской соперницы Гизелы Грессер. И это буквально через несколько дней после 70-летнего юбилея Сталина и в разгар "холодной войны"! Людмиле пригрозили депортировать за Урал. Кто знает, возможно, это стимулировало шахматистку на дальнейшие победы, но в итоге она стала первой советской и первой украинской чемпионкой мира по шахматам.

Людмила Руденко против Гизелы Грессер на чемпионате мира, 1949 год

19 января 1950 года вице-президент ФИДЕ Марсель Берман увенчал Людмилу Руденко лавровым венком чемпионки мира и вручил ей золотую медаль. Тот триумф стал вершиной ее карьеры. В том же году ей присвоили только что введенное звание международного мастера.

А в 1952 году в Тбилиси она наконец стала чемпионкой СССР. В следующем году Руденко проиграла матч за титул чемпионки мира Елизавете Быковой, которая была моложе ее на 10 лет. Матч прошел 15 августа – 20 сентября 1953 года в Ленинграде, счет был 8:6 в пользу претендентки (+7=2-5).

Групповое фото после чемпионата в Тбилиси, 1952 chesspro.ru

Но еще более десятилетия Людмила Владимировна оставалась активной на советских и международных соревнованиях. В частности, она играла за сборную СССР в матче против Чехословакии (1954) и за сборную Ленинграда в матче против Будапешта (1957), побеждала на открытых чемпионатах Узбекистана (1955) и Украины (1956), пять раз триумфовала на первенствах Ленинграда. В 1953 году ей присвоили звание "Заслуженный мастер спорта СССР". Международным женским гроссмейстером она стала в 1976 году.

Людмила Руденко gambiter.ru

Свой последний титул Людмила Руденко завоевала в 1968 году на чемпионате Ленинграда, когда ей было 64! А через несколько лет у нее начались проблемы со здоровьем – ухудшилось зрение.

"Я не вижу полдоски, но перворазрядников пока обыгрываю. Я не представляю себе жизни без шахмат. Если бы пришлось начинать все сначала, я, наверное, снова прошла бы тот же путь, хоть он и не всегда приносил мне радость", – признавалась шахматистка.

Несмотря на награды и титулы, Людмила Владимировна долгое время жила в коммунальной квартире. Отдельное жилье она получила уже после получения титула чемпионки мира.

Людмила Руденко, 1982 год

По словам внука чемпионки Сергея, из-за бедности Руденко не раз сдавала в ломбард свой чемпионский кубок. Золотую чемпионскую медаль она расплавила для зубных коронок, а листочки из лаврового венка, когда он засох, вырывала и клала в суп...

Умерла выдающаяся шахматистка 26 февраля 1986 года в Ленинграде на 82-м году жизни.

Ее память была почтена различными способами. С 2004 года проходил шахматный турнир в родном городе – Лубнах. По случаю ее 100-летнего юбилея исполком Международной федерации шахмат объявил 2004 год "Годом Людмилы Руденко". В 2015 году ее включили в Мировой зал славы шахмат (Сент-Луис, штат Миссури, США).

27 июля 2018 года на 114 годовщину со дня рождения Людмилы Руденко компания Google сделала в ее честь дудл (тематическую заставку). "Мы отдаем должное заслугам Руденко как на шахматной доске, так и вне ее", – отметили в компании.

В прошлом году к 120-летию со дня рождения второй чемпионки мира в Варшаве издали книгу шахматного историка Станислава Суханицкого "Людмила Вторая. Жизнь и шахматная карьера Людмилы Руденко".

Людмила Руденко всегда гордилась тем, что она украинка, что именно такая запись стояла в ее паспорте. Она много раз приезжала в Украину и была очень рада, что после войны разыскала могилу своего отца на Николаевщине...