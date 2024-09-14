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Шахова Олимпиада: мужская и женская сборные Украины стартовали с трех побед подряд

Олександр Булава — 14 сентября, 15:42
Шахова Олимпиада: мужская и женская сборные Украины стартовали с трех побед подряд
Василь Іванчук
Ukrainian Chess Federation

В столице Венгрии, Будапеште, состоялись матчи третьего тура 45-й шахматной Олимпиады.

Мужская сборная Украины с минимальным счетом одолела Австралию (2,5:1,5). Первая партия завершилась ничьей Андрея Волокитина. В дальнейшем неожиданно уступил Василий Иванчук. Однако исправить ситуацию смогли Руслан Пономарев и Антон Коробов.

Женская сборная Украины уверенно выиграла команду Израиля со счетом 3:1. Свои партии Анна Ушенина и Инна Гапоненко вничью сыграли Юлия Осьмак и Евгения Долуханова.

Накануне мужская сборная победила Тунис и Уругвай, а женщины одолели Кыргызстан и Литву. Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды будут играть против команд, которые также выиграли три своих поединка.
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