Карлсен призвал россиянина Дворковича покинуть пост президента ФИДЕ

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен призвал президента ФИДЕ (Международной федерации шахмат) россиянина Аркадия Дворковича уйти в отставку.

Об этом он написал в соцсети "Х" (Twitter).

"Принуждение игроков, злоупотребление властью и нарушение обещаний. Президент ФИДЕ Дворкович, чтобы убедить меня сыграть в Rapid & Blitz в Нью-Йорке, вы написали 19 декабря моему отцу: "Просто хочу сообщить вам и Магнусу, что что бы ни случилось между ФИДЕ и Freestyle Chess Tour относительно признания, это никоим образом не повлияет на игроков. Они могут принимать решения самостоятельно, и ФИДЕ не будет предпринимать никаких негативных действий". Позже в тот день вы добавили: "Я уйду в отставку, если мое слово будет подорвано Советом". Заставляя игроков подписывать неприемлемый отказ, вы не выполняете свое обещание. Вы подадите в отставку?", – написал Карлсен.

Coercion of players, misuse of power and broken promises.



FIDE President Dvorkovich, to convince me to play the Rapid & Blitz in New York, you wrote Dec 19th to my father:



«Just want to pass a message to you and Magnus that whatever happens between FIDE and Freestyle in terms… — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) February 3, 2025

Freestyle Chess Tour – это серия турниров, проводимых в формате "шахмат Фишера". Этот вариант шахмат был предложен 11-м чемпионом мира по шахматам Робертом Фишером. От обычных шахмат отличаются тем, что в первом и восьмом рядах доски (за пешками) фигуры расставляются случайно.

Между ФИДЕ и Freestyle Ches есть определенный конфликт, поскольку проект Карлсена планировал назвать победителя своих серии турниров "чемпионом мира".

Отметим, что это далеко не первый скандал между сторонами. В сентябре этого года Магнус Карлсен после вручения награды величайшему шахматисту последнего столетия от ФИДЕ призвал не возвращать россиян к международным соревнованиям.

Недавно на чемпионате мира по рапиду случился скандал, поскольку Магнус пришел на игру в джинсах, что возмутило организаторов. В ответ норвежец послал ФИДЕ и был дисквалифицирован с турнира. После этого организация оперативно ослабила требования к дресс-коду и допустила Магнуса к ЧМ по блицу, который он выиграл совместно с россиянином.