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Карлсен призвал россиянина Дворковича покинуть пост президента ФИДЕ

Руслан Травкін — 4 февраля 2025, 13:25
Карлсен призвал россиянина Дворковича покинуть пост президента ФИДЕ
Магнус Карлсен
Getty images

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен призвал президента ФИДЕ (Международной федерации шахмат) россиянина Аркадия Дворковича уйти в отставку.

Об этом он написал в соцсети "Х" (Twitter).

"Принуждение игроков, злоупотребление властью и нарушение обещаний.

Президент ФИДЕ Дворкович, чтобы убедить меня сыграть в Rapid & Blitz в Нью-Йорке, вы написали 19 декабря моему отцу:

"Просто хочу сообщить вам и Магнусу, что что бы ни случилось между ФИДЕ и Freestyle Chess Tour относительно признания, это никоим образом не повлияет на игроков. Они могут принимать решения самостоятельно, и ФИДЕ не будет предпринимать никаких негативных действий".

Позже в тот день вы добавили: "Я уйду в отставку, если мое слово будет подорвано Советом". Заставляя игроков подписывать неприемлемый отказ, вы не выполняете свое обещание. Вы подадите в отставку?", – написал Карлсен.

Freestyle Chess Tour – это серия турниров, проводимых в формате "шахмат Фишера". Этот вариант шахмат был предложен 11-м чемпионом мира по шахматам Робертом Фишером. От обычных шахмат отличаются тем, что в первом и восьмом рядах доски (за пешками) фигуры расставляются случайно.

Между ФИДЕ и Freestyle Ches есть определенный конфликт, поскольку проект Карлсена планировал назвать победителя своих серии турниров "чемпионом мира".

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Отметим, что это далеко не первый скандал между сторонами. В сентябре этого года Магнус Карлсен после вручения награды величайшему шахматисту последнего столетия от ФИДЕ призвал не возвращать россиян к международным соревнованиям.

Недавно на чемпионате мира по рапиду случился скандал, поскольку Магнус пришел на игру в джинсах, что возмутило организаторов. В ответ норвежец послал ФИДЕ и был дисквалифицирован с турнира. После этого организация оперативно ослабила требования к дресс-коду и допустила Магнуса к ЧМ по блицу, который он выиграл совместно с россиянином.

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