В честь Каспарова: Карлсен призвал не восстанавливать российскую и белорусскую шахматные федерации

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после вручения награды выдающемуся шахматисту последнего столетия от ФИДЕ призвал не возвращать россиян в международные соревнования.

Цитирует норвежца Chess Topics.

"Однажды странно получать эту награду в то время, когда я все еще активный игрок.

Я, конечно, счастлив получить эту награду, но, по моему личному мнению, Гарри Каспаров сделал лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно считаю, что он более достоин. Но я бы сказал, по крайней мере в честь Гарри, я уверен, он воспользовался бы возможностью посоветовать не отменять санкций в отношении российской и белорусской федерации, так что я тоже так поступлю. Спасибо!", – заявил Магнус.

Напомним, 7 июня 2024 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года. Но, 22 сентября, в столице Венгрии – Будапеште запланировано заседание Генассамблеи ФИДЕ, на котором будет рассматриваться возможное возобновление прав федераций шахмат России и Беларуси.