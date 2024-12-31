Карлсен против ФИДЕ: "джинсовый скандал" как квинтэссенция власти россиян в шахматах

Чемпионат мира по рапиду длился всего три дня, но за этот короткий промежуток времени успел разразиться громкий скандал. ФИДЕ дисквалифицировала Магнуса Карлсена из-за отказа переодевать джинсы, не соответствующие дресс-коду.

Борьба норвежца против де-факто российской организации с международным лицом длится более десяти лет – иногда стихает, а иногда вспыхивает в самый неожиданный момент.

Предыстория

С 1995 года международной шахматной федерацией руководят представители террористического государственного образования. Сначала Кирсан Илюжминов, а затем Аркадий Дворкович пытаются работать так, чтобы максимально избегать непосредственного лоббирования интересов России и своего кошелька, но иногда это не получается.

В 2010 году Магнус Карлсен написал открытое письмо Илюжминову с отказом от участия в матче за чемпионство мира. Дело в том, что игра могла длиться более пяти лет, а сам норвежец не считает систему нокаут справедливой и эффективной.

Такой вид борьбы за шахматную корону очень нравился представителям ФИДЕ, ведь таким образом можно было совершенно легально тянуть деньги из спонсоров, которые не жалели своих миллионов.

После десятилетней гегемонии Магнус снова отказался от участия в матче за чемпионство мира – на этот раз из-за отсутствия спортивного интереса. Шахматист устал целый год готовиться к изнурительному противостоянию, которое могло длиться 10, 11 или 14 партий, но всегда заканчивалось победой одного и того же человека.

"Джинсовый скандал"

28 декабря 2024 года Магнус Карлсен получил штраф, а затем и дисквалификацию с чемпионата мира по рапиду из-за джинсов, которые, по мнению ФИДЕ, не соответствуют дресс-коду.

На этом моменте стоит остановиться подробнее. На официальном сайте организации можно найти документ с названием "Политика ФИДЕ по дресс-коду", из которого мы можем узнать, что пресловутые джинсы нельзя одевать только на церемонию награждения.

Кроме того, в положениях о запретной одежде указаны довольно размытые и общие требования: грязь на одежде, шорты, солнцезащитные очки или "дырявые джинсы". Одним из представителей России на чемпионате мира был Даниил Дубов, очень любящий бренд Balenciaga и решивший всем это рассказать своим видом.

По мнению организаторов, соответствующая кофта соответствует положению о "хорошем вкусе и соответствии престижному шахматному турниру", в то время как однотонные джинсы не соответствуют.

На фоне событий в канун девятого тура чемпионата мира по рапиду напомним, что Магнус выражал свою поддержку Гарри Каспарову, призвавшему не возвращать россиянам и белорусам возможность выступать под своими флагами. Тот ресурс, которым владеет ФИДЕ, позволяет "ставить на место" шахматистов, которые не вписываются в концепцию "пришел – молча отыграл – ушел".

В дополнение к инциденту с Магнусом, немецкая шахматистка Элизабет Петц рассказала в своем аккаунте в соцсети Х следующее:

"Сегодня ФИДЕ заставила несовершеннолетнюю девочку, одетую в джинсы, переодеться. Девочка в экстренном порядке взяла у матери шарф и обмотала его вокруг бедер, это стало своеобразной "юбкой" с голыми ногами", – рассказала спортсменка.

Fide forced an underaged girl today, wearing a jeans, to change. The girl out of emergency took a scarf from her mother&wrapped it around her hips, becoming a sort of “skirt” with naked legs…Last year they weren’t strict to top players, this year at least no one is above rule! — ElliPaehtz (@ElliPaehtz) December 28, 2024

Отметим очень "хорошую" организацию освещения турнира, из-за чего почти невозможно стало найти партии для просмотра. Некоторые столы были доступны в трансляции на официальном YouTube-канале, но не более того.

В итоге Карлсен прямым текстом "послал" федерацию, а Илон Маск и Хикару Накамура (2795 ЭЛО) выразили поддержку норвежцу. Дворкович не зря обучался в МГУ на экономиста, а также занимает пост председателя совета директоров Росселхозбанка. ФИДЕ оперативно смягчило требования к дресс-коду и вернули Магнуса на чемпионат мира по блицу.

Что не так с ФИДЕ сейчас?

Россияне занимают ключевые посты в организации и держат бюджет в своих руках. Спонсором чемпионата мира по рапиду и блицу выступил Тимур Турлов, имеющий паспорт гражданина Казахстана, а от российского отказался в 2022 году (как неожиданно!).

Аркадий Дворкович – российский политический деятель, государственный советник первого класса, экономист. Бывший помощник Дмитрия Медведева, бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель наблюдательного совета подсанкционного Россельхозбанка, декларирует доход в 4 миллиона рублей, в то время как его жена зарабатывает более 140 миллионов в год.

Шахматы – невероятный ресурс для легализации российских денег в условиях санкций, некоторые из которых были введены еще со времен оккупации Крыма. Федерация очень осторожна в своих высказываниях по поводу войны в Украине, но не первый раз пытается вернуть россиянам и белорусам их флаги. Более того, ФИДЕ накануне собственной Генассамблеи подкупала бедные африканские страны ради "правильного" голосования с их стороны. Впрочем, решение принято не было и до 2026 года (как минимум) шахматисты будут выступать под флагом федерации.

Еще один пример – Сережа Карякин. Когда-то украинский шахматист с 2009 года живет в Москве, поддерживает все, что связано с президентом России и оккупацией Украины. Шахматист был дисквалифицирован на шесть месяцев в 2022 году за поддержку нападения на нашу страну. Война продолжается, Карякин продолжает ездить на оккупированные территории Донбасса и собирать местные "награды", но наряду с этим имеет полное право выступать на международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ.

По невероятным доходам и доходам спонсоров, шахматисты зарабатывают за свои победы на турнирах под эгидой ФИДЕ достаточно мало, по сравнению с такими видами спорта, как футбол, хоккей или баскетбол. Призовой фонд матча за чемпионство мира составил 2,5 миллиона долларов, а бюджет чемпионата мира по рапиду и блицу вообще всего один миллион.

Шахматистам вроде Карлсена или Каруаны выгоднее выступать на онлайн-турнире по быстрым шахматам, организуемым Саудовской Аравией, чем готовиться и бороться за меньшие деньги, но под эгидой ФИДЕ. В таком формате и с таким бюджетом авторитетным шахматистам нечего делать в федерации.

Вместо итога

Из-за наличия в своей истории таких шахматистов как Гарри Каспаров и Михаил Ботвинник, россияне решили, что шахматы – их национальная игра, поэтому, применив определенные финансовые ресурсы, они пробрались на самую верхушку власти. Все помнят, с каким тяжелым сердцем и в последнюю очередь ФИДЕ запретило россиянам выступать под своим флагом и уже предпринимает некоторые попытки вернуть им это право.

Действия федерации на чемпионате мира по рапиду можно было бы охарактеризовать тезисом: "своим – все, другим – закон", если бы мы не читали преамбулу требований к дресс-коду. А вот действия всей верхушки шахматной федерации, тесно связанной с банковской системой РФ, а также побочные связи с политическим руководством России – это полная легализация нефтяных денег и создание человечного лица для этого государства.

Людей, проживающих в Украине и каждый день наблюдающих глазами видят все, что делает государство Россия как с гражданским населением, так и с военными, эти попытки либо смешат, либо раздражают. Впрочем, мировое сообщество достаточно серьезно воспринимает "не таких" россиян, ведь шахматы – интеллигентная игра, так что в представлении наших партнеров там не может быть плохих или нечестных людей.