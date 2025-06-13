Жизнь после ринга: Усик готовится, Кличко – мэр, Ломаченко имеет бизнес с доверенным лицом Путина

За годы независимости 14 украинских боксеров стали чемпионами мира. 9 уже закончили свою профессиональную карьеру. Жизнь после ринга получилась разной, но большинство из них стали успешными людьми. К сожалению, были и такие, которые очень неприятно удивили.

Усик перешел на ягоду

Единственный действующий чемпион мира Александр Усик сейчас в тренировочном лагере в Испании проходит подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Мегафайт состоится на легендарном 90-тысячном футбольном стадионе "Уэмбли", соперником украинца будет британец Даниэль Дюбуа, которого Усик уже побеждал летом 2023 года. Параллельно Александр готовится и к жизни после бокса.

Усик является учредителем или бенефициаром 5 компаний, зарегистрированных в Украине. Это его благотворительный фонд, который начал работу в июле 2020 года, и основанное в ноябре 2017-го ООО "Усик Бренд" (основной вид деятельности – рекламное агентство). А также основанное в марте 2019 года ООО "XVII ярдов" (деятельность спортивных клубов) и в марте 2018 года ООО "Сафор Юкрейн" (консультирование по вопросам информатизации, деятельность частных охранных служб).

Наиболее экзотично на этом фоне выглядит зарегистрированное в мае 2020 года частное предприятие "Краща ягода" с основным видом деятельности "Выращивание ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников".

Стоит отметить и международный проект Александра Ready to fight. RTF – это мультифункциональная платформа для мирового боксерского сообщества, которая предлагает много сервисов и услуг. Например, спарринг-партнеров в действующий тренировочный лагерь Александра Усика искали, в том числе и через эту платформу.

Виталий – мэр, а сын – баскетболист

Первый чемпион мира в профессиональном боксе в истории независимой Украины Виталий Кличко свой последний бой провел в сентябре 2012 года, но продолжает постоянно находиться в медийном информационном поле. С июня 2014 года Кличко-старший занимает должность Киевского городского головы, а с января 2016-го – председателя Ассоциации городов Украины. На посту мэра столицы Украины 53-летний Виталий находится уже третий срок.

Интересно, что спортивная династия Кличко продолжает взращивать кадры. Сын Виталия недавно дебютировал в составе национальной сборной Украины по баскетболу, после чего на Чемпионе вышло пространное интервью с Максимом Кличко.

Семья Кличко

Бизнес-империя Владимира Кличко

Настоящую бизнес-империю построил Владимир Кличко. Причем строить ее Владимир начал более 20 лет назад – есть компании, которые зарегистрированы в 2003-м. Сейчас Владимир Кличко – основатель четырех и бенефициар 14 украинских компаний, работающих в различных индустриях. При этом команда Владимира продолжает реализовывать благотворительные проекты через Фонд Кличко, а еще одним социальным проектом легенды мирового бокса является музей братьев Кличко, который был открыт в июне 2014 года.

Последние месяцы было много разговоров о возвращении в ринг 49-летнего Владимира, но пока дальше слухов дело не зашло.

Ломаченко: бизнес с доверенным лицом Путина

Уроженец Белгород-Днестровского Василий Ломаченко, который недавно заявил о завершении своей профессиональной боксерской карьеры, еще до полномасштабного вторжения построил в Затоке Одесской области стильный Loma Club Hotel. Но инвестирует Василий и в проекты, которые во время полномасштабного вторжения у большинства украинцев вызовут только откровенно негативные эмоции.

Среди таких проектов – расположенный в Лос-Анджелесе ресторан Novikov Beverly Hills. Ресторан работает по франшизе российского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 и 2018 годах.

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В Украине же Василий Ломаченко является основателем и бенефициаром трех компаний.

Сидоренко во время войны уехал в Россию

Откровенно позорным является поведение экс-чемпиона мира Владимира Сидоренко, который значительную часть полномасштабной войны прожил в России, куда уехал из временно оккупированного Крыма в 2022 году.

Владимир Сидоренко

Еще в 2000 году уроженец Энергодара переехал жить в Севастополь. В 2001-м в составе немецкой компании Universum Box Promotion Владимир начал профессиональную боксерскую карьеру. В 2005 году стал чемпионом мира WBA, и этот титул удерживал в течение 3 лет. После завершения активной боксерской карьеры жил в Крыму и Киеве, где приобрел себе квартиру. Некоторое время даже работал генеральным секретарем Киевской городской федерации бокса. Затем вернулся во временно оккупированный Крым, где и встретил полномасштабную войну. И через несколько месяцев после этого переехал в... Россию.

"В Крыму, как и в Киеве, он не мог себя реализовать", – так объясняет его поступок наш общий приятель, который сейчас служит в ВСУ.

12 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Сидоренко государственной стипендии, которую уроженец Энергодара получал как призер Олимпийских игр.

Мы задали Сидоренко вопрос, где он находится сейчас. Он ответил, что с 19 января 2024 года живет в Норвегии.

Дзинзирук расстреливает шахеды из пулемета

В течение 5 лет (2005-2010) Сергей Дзинзирук был чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и, по словам Владимира Кличко, "одним из самых техничных боксеров в мире". Накануне полномасштабной войны Сергей открыл в родных Броварах боксерский клуб "Патриот", а с началом российского нашествия записался в Территориальную оборону, где его как офицера запаса назначили командиром отделения.

"Утром пришел с дежурства, – так в разговоре с "Чемпионом" Сергей Дзинзирук рассказывал о своей типичной смене, – Ночь была горячей. Под звуки сирены отрабатывали из пулеметов по шахедам. Пол ночи простоял за пулеметом. В отделении восемь человек, на дежурство заступаем на целые сутки. С нами еще один парень из ВСУ. У нас два пулемета, прожектор, прибор ночного видения. Когда начинается сирена, занимаем позиции, ждем шахедов. Наша задача – уничтожить их. Простреливаем только свою зону на 45 градусов".

С друзьями из боксерского сообщества Дзинзирук с первых дней записались в Тероборону. Его сразу выбрали командиром отделения.

"Я имею офицерское звание лейтенанта запаса – пожалуй, это и было основным аргументом при назначении, – объясняет логику решения Сергей. – Около месяца проходили обучение, мы учились стрелять из различного оружия. Ребята, которые возвращались с фронта на лечение, научили нас всем азам военного искусства. Зачистка траншей, домов. Разнообразные задачи. Было интересно получить эти навыки. Отделение продолжает работать в нашей территориальной общине. Занимаемся дежурством на постах вместе с полицией. Отрабатываем по шахедам".

Котельник имеет компанию Чемпион, Богачук претендует на чемпионские бои

49-летний Юрий Нужненко, который выигрывал чемпионский титул WBA в 2007 году, сейчас работает тренером. Как и экс-чемпион мира, 49-летний Вячеслав Сенченко, который забрал чемпионский пояс именно у Нужненко в 2009 году.

47-летний Андрей Котельник, который выиграл титул чемпиона мира по версии WBA в 2008-м, традиционно активен и в общественной, и в бизнес-деятельности. Львовянин является основателем 7 компаний и бенефициаром еще одной. Среди них привлекает к себе внимание общество с ограниченной ответственностью Чемпион! с основным видом деятельности "Организация строительства зданий", которое было зарегистрировано в октябре 2010 года.

41-летний Виктор Постол, который выигрывал чемпионский титул WBC в 2015 году, свой последний бой провел в столичном дворце спорта в январе этого года. Выиграл по очкам у аргентинца Андреса Рамона Техада, закрыв тем самым печальную серию из трех поражений подряд. Не исключено, что Виктор выйдет еще в ринг.

38-летний Александр Гвоздик, который выигрывал титул чемпиона мира WBC в 2018-м, продолжает свою профессиональную боксерскую карьеру. 19 апреля этого года в США украинец нокаутировал в 3-м раунде 31-летнего американца Энтони Холоуэя и надеется, что у него еще будут шансы провести несколько серьезных боев. Параллельно Гвоздик является основателем 7 украинских компаний, три из которых специализируются на сельском хозяйстве.

37-летний Артем Далакян свой последний бой провел 23 января прошлого года, когда в Осаке проиграл чемпионский титул WBA Акуи. Несмотря на то, что с того момента уже прошло почти 18 месяцев, Артем еще надеется побоксировать. Параллельно многодетный отец думает и о жизни после бокса. Имел пока еще нереализованное желание открыть зал бокса в Лос-Анджелесе, где сейчас живет его семья.

Неплохие шансы на чемпионские бои имеет 30-летний Сергей Богачук, который в марте прошлого года завоевал титул временного чемпиона мира WBC, но через несколько месяцев, в августе 2024 года его потерял сомнительным судейским решением в бою против Вирджила Ортиса-младшего. После этого украинец провел два победных поединка. Последний в США 17 мая против 29-летнего американца Микала Фокса и сейчас имеет позиции, которые позволяют ему претендовать на большие бои уже в ближайшей перспективе.

Все украинцы-чемпионы мира по боксу

2024 год – 6 чемпионских поясов:

4 – Александр Усик (хевивейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Василий Ломаченко (лайтвейт, IBF)

1 – Сергей Богачук (супервелтервейт, WBC Interim)

2023 год – 4 чемпионских пояса:

3 – Александр Усик (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2022 год – 4 чемпионских пояса:

3 – Александр Усик (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2021 – 4 чемпионских пояса:

3 – Александр Усик (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2020 – 1 пояс:

Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2019 – 4 пояса:

3 – Василий Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2018 – 8 поясов:

4 – Александр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);

2 – Василий Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO);

1 – Александр Гвоздик (лайтхевивейт, WBC);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2017 – 2 пояса:

1 – Александр Усик (крузервейт, WBO);

1 – Василий Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2016 – 2 пояса:

1 – Александр Усик (крузервейт, WBO);

1 – Василий Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2015 – 2 пояса:

1 – Василий Ломаченко (фезервейт, WBO);

1 – Виктор Постол, (суперлайтвейт, WBC).

2014 – 4 пояса:

3 – Владимир Кличко (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Василий Ломаченко (фезервейт, WBO).

2013 – 3 пояса:

3 – Владимир Кличко (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO).

2012 – 4 пояса:

3 – Владимир Кличко (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Виталий Кличко (хевивейт, WBC).

2011 – 5 поясов:

3 – Владимир Кличко (хевивейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Виталий Кличко (хевивейт, WBC);

1 – Вячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2010 – 5 поясов:

2 – Владимир Кличко (хевивейт, IBF, WBO);

1 – Виталий Кличко (хевивейт, WBC);

1 – Сергей Дзинзирук (супервельтервейт, WBO);

1 – Вячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2009 – 5 поясов:

2 – Владимир Кличко (хевивейт, IBF, WBO);

1 – Виталий Кличко (хевивейт, WBC);

1 – Сергей Дзинзирук (супервельтервейт, WBO);

1 – Вячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2008 – 6 поясов:

2 – Владимир Кличко (хевивейт, IBF, WBO);

1 – Виталий Кличко (хевивейт, WBC);

1 – Сергей Дзинзирук (супервелтервейт, WBO);

1 – Андрей Котельник (суперлайтвейт, WBA);

1 – Юрий Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2007 – 4 пояса:

1 – Владимир Кличко (хевивейт, IBF);

2 – Сергей Дзинзирук (супервелтервейт, WBO);

3 – Владимир Сидоренко (бантамвейт, WBA);

4 – Юрий Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2006 – 3 пояса:

1 – Владимир Кличко (хевивейт, IBF);

1 – Сергей Дзинзирук (супервелтервейт, WBO);

1 – Владимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2005 – 2 пояса:

1 – Сергей Дзинзирук (супервелтервейт, WBO);

1 – Владимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2004 – 1 пояс:

1 – Виталий Кличко (хевивейт, WBC).

2003 – 0.

2002 – 1 пояс:

1 – Владимир Кличко (хевивейт, WBO).

2001 – 1 пояс:

1 – Владимир Кличко (хевивейт, WBO).

2000 – 1 пояс:

1 – Владимир Кличко (хевивейт, WBO).

1999 – 1 пояс:

1 – Виталий Кличко (хевивейт, WBO).

Максим Розенко, Чемпион