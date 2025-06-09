Кровь чемпионов – игра своя. Максим Кличко – о дебюте в сборной Украины и прорывном сезоне во Франции

В современном спорте историй вроде этой очень мало. За неполных 5 лет абсолютный новичок успешно дебютировал за национальную сборную своей страны. Еще меньше времени прошло от его первой тренировки в составе малоизвестной детской команды на баскетбольной периферии Европы до титула вице-чемпиона одного из самых мощных молодежных чемпионатов Старого Света.

Максим Кличко – сын легендарного украинского боксера Виталия Кличко и племянник Владимира Кличко. Он не только перенял от семьи спортивный ген, но и развивает собственную карьеру в баскетболе, прокладывая свой уникальный путь.

В начале лета, через два месяца после своего 20-летнего юбилея, игрок молодежной и национальной сборных Украины стал вице-чемпионом Франции в составе Монако U-21. Позади тяжелый сезон, впереди – неделя отдыха и горячее лето перед новыми вызовами.

Именно в это время мы и пообщались с Максимом о дебюте в сборной Украины, влиянии семейного спортивного наследия и чемпионской фамилии на его путь, а также о Финале Евролиги и о том, как он попал в баскетбол.

– Я всегда занимался спортом, сначала это было плавание, теннис, другие виды. Увлечение баскетболом пришло во время коронавируса. Тогда мы жили в Англии, где не так много возможностей играть в баскетбол, но по крайней мере в Оксфорде, кольца в парке под открытым небом стали для меня едва ли не единственной возможностью активно проводить время. Баскетбол начал затягивать все больше и больше, я стал играть в местном клубе и именно в этот период я существенно прибавил в росте, что также имело значение впоследствии. Уже когда переехал на учебу в США, то продолжил заниматься баскетболом вполне сознательно. Сразу почувствовал разницу, в отличие от Англии, там есть все для развития игрока, ну и, конечно, тренеры работают на совершенно другом уровне.

(Разговор с Максимом идет легко, он реагирует быстро, отвечает развернуто и искренне).

Мне было тяжеловато, ведь я много потерял, однако постепенно догонял и, в конце концов, провел неплохой сезон в хайскул. Это время мне дало многое.

– И именно в это время тебя вызвали в молодежную сборную Украины, тебя это удивило?

– С одной стороны да, ведь в Украине я не занимался баскетболом совсем и никогда не работал с украинскими тренерами, то есть меня здесь не знали как игрока. Впрочем, когда позвонил тренер молодежки (Валерий Плеханов – Прим.) то все стало на свои места, он мне так и сказал: "Отсутствие опыта и скиллов можно подтянуть, а вот рост, если его нет, то до 216 не подтянешь".

Максим Кличко ФБУ

– То есть решающим фактором стал твой баскетбольный рост?

– Я думаю так, по крайней мере со слов тренера. Отметки в 215 я достиг, кажется, уже в 18 лет.

– А как тебя приняли остальные игроки сборной? Не казалось тебе, что кто-то думает: ты здесь только благодаря фамилии?

– Да, думаю что-то такое было, ведь многие из них были вместе в U16 и U18, а я в то же время был только начинающим. Как игрока меня никто из них не знал, но все помогали – и тренерский состав, и партнеры. Я впервые в жизни работал с украинским тренером, поэтому в начале сборов были трудности, впрочем, мне очень понравилось. Тренер нам сказал: "Мы здесь для того, чтобы вернуться в Дивизион А. Другого пути у нас нет". (В то время молодежная команда играла во втором дивизионе европейского баскетбола – Прим.). Реально вся команда работала над этим, даже те ребята, которые в итоге не попали в состав, тоже отдавались на полную. В процессе мы стали очень сплоченными и на фамилию внимания уже никто не обращал.

– И вот ты попадаешь в заявку на чемпионат, в составе очень серьезная конкуренция на позиции центра, у тебя нет международного опыта Ты волновался?

– Конечно! Еще и на первой минуте первого матча травма у основного центрового Назара Кулишенко, то есть мне пришлось сразу вступать в игру, но как-то втянулся и помог команде (в той игре со сборной Армении Максим получил 11 очков и 8 подборов. Из восьми матчей украинцы выиграли 6, заняли второе место и пробились в элиту. Максим участвовал во всех матчах – Прим.).

– Хоть здесь спортивный опыт твоего отца и дяди тебе помог?

– Конечно, они мне помогают во всем: менталитет, работа в тренажерном зале, правильное питание, что делать в случае травмы, могут подсказать и поддержать в любой ситуации, – здесь семейный спортивный опыт играет важную роль. Их примеры и советы помогают настраиваться на матчи. Вся семья меня поддерживает. Мы мечтаем, что после завершения войны, все смогут собраться на трибунах вместе и увидеть игру сборной Украины с моим участием.

Максим Кличко с отцом Виталием, дядей Владимиром и братом Instagram

– Свой первый матч за национальную команду ты, между прочим, уже сыграл в феврале в отборе на Евробаскет-2025. Как впечатления?

– Очень круто, это первая из моих баскетбольных мечтаний. Я имел постоянную игровую практику во второй команде Рока Тим (баскетбольное Монако, для того, чтобы избежать постоянных ассоциаций с местным футбольным клубом чаще использует именно это название – Прим.), однако приглашение в национальную сборную меня немного удивило. Тренерский штаб решил дать шанс нескольким молодым игрокам и, мне кажется, мы были готовы к такому вызову. Я говорю не только о себе, но и о Данииле Сипале и Михаиле Бублике (сборная Украины одержала тогда победу над португальцами, но, к сожалению, шансы на выход на Евробаскет были потеряны раньше. Максим Кличко в дебютной игре получил 7 очков и 2 подбора – Прим.).

– А как сложились отношения с основным центровым и капитаном сборной Артемом Пустовым?

– Меня очень порадовало, то что Артем мне во всем помогал. У него большой опыт в сборной. Вообще на моей позиции в сборной всегда были классные игроки. Сейчас есть еще и Алекс Лень, который в НБА играет.

– Надеешься на повторное приглашение этим летом?

– Конечно очень хотелось бы, я сейчас очень близко общаюсь с ассистентом сборной Сергеем Гладырем (он также работает ассистентом тренера в Рока Тим – Прим.). Я надеялся, что и в феврале он тоже будет в сборной, но из-за загрузки в клубе это было невозможно.

– Давай тогда поговорим больше о клубных делах. Как ты оказался в Монако?

– Я планировал возвращаться в США на учебу и там продолжать заниматься баскетболом, но после молодежного чемпионата Европы поступило предложение от Монако. То есть выступления за молодежную сборную Украины мне в этом очень помогли. Рока Тим были первыми и сделали хорошее предложение, так я оказался в одном из лучших клубов Европы и уже через несколько дней был на сборах в Бормио с основной командой. Трудно было поверить, что оказался среди таких профи: Фуркан Коркмаз, который еще недавно играл в Индиане и Филадельфии, Йоргос Папаянис, который еще выше меня, вообще столько крутых игроков! В Бормио я увидел насколько клуб связан с Украиной: Сергей Гладырь – ассистент тренера, Алексей Ефимов – топ-менеджер клуба, Саша Обрадович (он тогда еще был главным тренером Рока Тим – Прим.) и Манучар Маркоишвили долго работали в Украине, передо мной в команде был Влад Семирич, сейчас он уехал в США.

– Впрочем, с основной командой ты лишь тренировался, играть не довелось.

– Да, конечно, о том, чтобы играть за основную команду говорить слишком рано. Да и весь сезон был непростой, замена главного тренера, очень насыщенный сезон в Эспоер (чемпионат Франции среди игроков в возрасте до 21 года – Прим.). Жаль что мы проиграли финальную игру, хотелось таки одолеть Бург (Бурж), но у них в этом сезоне очень сильная команда и мы стали лишь вице-чемпионами.

БК Монако

– По ходу сезона появился еще один центровой у Рока Тим о котором хотел у тебя спросить...

– Даниэль Тайс? Я очень обрадовался, когда он приехал в Монако.

– Он один из немногих с кем ты мог поговорить на немецком?

– Да точно, (слышно как улыбается и очень легко подхватывает шутку – Прим.) но, к сожалению, времени для общения у нас было немного, если он останется в команде, то мы обязательно должны это наверстать. Если серьезно, он классный игрок, я следил за ним и болел в сборной Германии, когда они стали чемпионами мира. Его путь в НБА тоже яркий, его броски... У него есть чему научиться.

– Секунду, ты пожил и в Штатах, и в Германии, за кого болел когда они играли между собой?

– За Германию, однозначно. Для меня, как и для отца, после Украины второй идет Германия. У него там успешно развивалась карьера, меня тоже очень много связывает с этой страной. Так что когда будем играть на молодежном чемпионате с немцами этим летом, будет интересно. Для меня – это будет эмоционально что-то особенное.

– Скажи, как ты следил за Евролигой? Твои впечатления от такой развязки сезона?

– Конечно мы все следили, дубль остался во Франции, когда основная команда играла в Абу-Даби Финал 4. Болели. Мой личный хайлайт Евролиги – это была решающая игра за выход в Финал 4 против Барсы. Очень напряженная и близкая, но Папаянис выдал суперигру и мы победили. Полуфинал против Олимпиакоса, как по мне, это была вообще самая сильная игра сезона. Команда была в прекрасной форме, очень хотелось, чтобы они выиграли турнир, тем более финал был равным, держались долго в игре, но в этом году победить не смогли.

– С другой стороны, первый финальный матч Евролиги в истории клуба, оставили пространство к шагу вперед, и возможно с твоим участием?

– Надеюсь, что в следующем году команда будет еще сильнее. Что касается меня, то, возможно, пока рано говорить о таком уровне, но желание играть, становиться сильнее, помогать команде огромное, а к успеху надо идти постепенно.