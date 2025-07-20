Уоррен: WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Паркера
WBO уже обязала абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).
Об этом сразу после боя Усик – Дюбуа сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.
"Усик – легенда нашего времени, он невероятный боец. В любом поколении он был бы великим. Я снимаю шляпу перед ним сегодня. Даниэль был готов к этому бою, тяжело тренировался. Но никаких жалоб, никаких оправданий, ведь сегодня победил сильнейший – выдающийся чемпион.
WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера", – сказал Уоррен.
Напомним, сегодня ночью Усик эффектно нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа, став обладателем всех пяти титулов (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).
Благодаря этой победе украинец вошел в историю, как первый боксер, который во второй раз сумел стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
После боя Александр объявил имя следующего потенциального соперника.