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Уоррен: WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Паркера

Олексій Мурзак — 20 июля 2025, 01:26
Уоррен: WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Паркера
Джозеф Паркер
Getty Images

WBO уже обязала абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Об этом сразу после боя Усик – Дюбуа сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

"Усик – легенда нашего времени, он невероятный боец. В любом поколении он был бы великим. Я снимаю шляпу перед ним сегодня. Даниэль был готов к этому бою, тяжело тренировался. Но никаких жалоб, никаких оправданий, ведь сегодня победил сильнейший – выдающийся чемпион.

WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера", – сказал Уоррен.

Напомним, сегодня ночью Усик эффектно нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа, став обладателем всех пяти титулов (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Благодаря этой победе украинец вошел в историю, как первый боксер, который во второй раз сумел стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

После боя Александр объявил имя следующего потенциального соперника.

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