Уоррен: WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Паркера

WBO уже обязала абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Об этом сразу после боя Усик – Дюбуа сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

"Усик – легенда нашего времени, он невероятный боец. В любом поколении он был бы великим. Я снимаю шляпу перед ним сегодня. Даниэль был готов к этому бою, тяжело тренировался. Но никаких жалоб, никаких оправданий, ведь сегодня победил сильнейший – выдающийся чемпион.



WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера", – сказал Уоррен.