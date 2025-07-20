Может Фьюри: Усик – о возможном сопернике после победы над Дюбуа

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) после победы над обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) заявил, что готов провести третий бой с Тайсоном Фьюри.

"Хочу сказать спасибо Иисусу Христу, спасибо Святой Марии и спасибо вам, Уэмбли.

Сейчас я хочу отдохнуть. Я хочу побыть дома со своими детьми, женой. Следующие несколько месяцев я хочу только отдыхать.

Кто следующий? Может это Тайсон Фьюри. Пока не знаю, я хочу домой", – рассказал Усик.