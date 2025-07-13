Однозначно, – Владимир Кличко назвал величайшего боксера всех времен

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 54 КО) назвал Мохаммеда Али величайшим боксером всех времен.

Об этом он сказал в комментарии для DAZN Boxing.

"Кто величайший боксер всех времен? Мохаммед Али, однозначно", – сказал Кличко.

Напомним, что в начале февраля The Ring сообщил о планах Владимира Кличко вернуться в бокс в 2025 году. Последний раз украинец боксировал 27 апреля 2017 года, когда в чемпионском поединке проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом.

Ранее портал BoxRec обнародовал рейтинг лучших боксеров в истории Украины, в котором Владимир Кличко занял первое место.