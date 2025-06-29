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Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик

Олексій Мурзак — 29 июня 2025, 23:30
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
Володимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 54 КО) остается лучшим боксером в истории Украины.

Обновленный рейтинг обнародовал портал BoxRec.

В то же время его старший брат Виталий разместился на второй строчке. Замкнул тройку лучших действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО).

Пять лучших боксеров в истории Украины

  1. Владимир Кличко
  2. Виталий Кличко
  3. Александр Усик
  4. Василий Ломаченко
  5. Сергей Дзинзирук

Напомним, что в начале февраля The Ring сообщил о планах Владимира Кличко вернуться в бокс в 2025 году.

Последний раз украинец боксировал 27 апреля 2017 года, когда в чемпионском поединке проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом.

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