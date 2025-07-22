В сети появилось видео с вечеринки, из-за которой Дюбуа опоздал на бой с Усиком

Бывший чемпион по боксу Даниэль Дюбуа попал в дискомфортную ситуацию перед боем против уже абсолютного чемпиона Александра Усика. За несколько часов до реванша его отец Стэн устроил вечеринку.

Видео с вечеринки Дюбуа

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday



He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk 😅 pic.twitter.com/16An5zM7pg — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025

Дюбуа не знал присутствующих, поэтому на некоторое время покинул дом. Впоследствии это повлекло задержку его попадания на арену, поскольку аккредитованные машины, которые должны были доставить боксера на стадион, использовались для перевозки гостей.

Из-за этого Даниэлю пришлось пешком идти к стадиону. Также были хаотичные сцены при входе на арену из-за попыток провести некоторых гостей вечеринки на Уэмбли, и Дюбуа оказался заблокированным в самой гуще событий.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

После боя Усик провел битву взглядов с Джейком Полом. Кроме того, украинский чемпион заявил о возможном третьем поединке с Фьюри, а промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что WBO будет требовать защиты титула против Джозефа Паркера.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх одновременно хочет увидеть бой Усика с Мозесом Итаумой.