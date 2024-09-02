В андеркарте реванша Усик — Фьюри проведет бой еще один украинец
Сергій Богачук
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В андеркарте реванша обладателя титулов WBC, WBA и WBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) состоится бой еще одного украинского боксера - Сергея Богачука (24- 2, 23 КО).
Об этом сообщает журналист RingTv Джек Донован со ссылкой на промоутера Тома Леффлера.
"Леффлер подтвердил, что Богачук вернется на ринг 21 декабря в андеркарте боя Усик - Фьюри. Новость появилась после того, как у Matchroom назвали Богачука потенциальным соперником для Джарона Энниса в ноябре. Теперь очевидно, что Богачук не будет сражаться с ним" , — написал Донован.
Напомним, второе сражение между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на коне, ведь Александр уволил титул IBF.
Свой последний поединок Богачук провел 11 августа. Тогда он уступил Вирджилу Ортису по решению большинства судей, несмотря на то, что дважды отправил соперника в нокдаун.