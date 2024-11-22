Не хотел ему навредить: Усик прокомментировал первый бой против Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик, комментируя 8 раунд первого боя против Тайсона Фьюри, заявил, что не хотел навредить сопернику, поэтому не давил сильнее.

Об этом он рассказал в комментарии TNT Sports Boxing.

"Я не хотел ему навредить, я просто боксировал. Мне не надо этого делать, наносить вред. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что после боя он поедет домой к детям, к жене. Это плохо, когда ты причиняешь вред своему сопернику", – сказал Усик.

Напомним, второй бой Усик – Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.