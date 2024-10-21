Усик отказался от соцсетей на время подготовки к бою с Фьюри

Украинский чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) выключил уведомления в соцсетях во время подготовки к поединку с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Об этом боксер рассказал в комментарии Ready to Fight .

"Выключил уведомление социальных сетей в тренировочном лагере. Это отвлекает и вообще занимает много времени. Когда ты их не используешь, ты заполняешь свою голову какой-нибудь полезной информацией. Это книги, это изучение чего-нибудь нового. Это очень помогает сконцентрироваться на той работе, которую ты проделываешь", – заявил Усик.

Второе сражение между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии, в первом украинец победил разделенным решением судей.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался победителю поединка Джошуа - Дюбуа.