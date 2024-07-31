Жадное пузо, ты мой друг: Усик обратился к Фьюри

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) обратился к Тайсону Фьюри (34-1-1, 24KO) назвав его своим другом.

Сделал он это в своем Instagram.

"Привет, мой друг Жадное пузо! Продолжай тренироваться. Я отдыхаю, брат, я знаю, что ты тяжело работаешь, это хорошо, ценю это. Спасибо тебе огромное, Жадное пузо. Ты мой друг. Ты мой друг!", — сказал украинец.

Напомним, что украинец победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Второе сражение между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.