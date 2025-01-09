Усик назвал лучшего молодого боксера мира

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) считает, что обладатель титулов WBA Continental и IBF Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) есть лучшим молодым боксером в мире.

Об этом Усик рассказал в комментарии TNT Sports.

"Лучший молодой боксер в мире? Это Даниэль Лапин", – рассказал Усик.

Накануне Даниэль защитил титул чемпиона мира по версии WBA Continental и завоевал IBF Continental в полутяжелом весе в поединке против Дилана Колина (14-0, 4 КО) из Франции. Бой проходил в андеркарде боя Усик – Фьюри .

Отметим, что ранее Усик называл британского боксера Мозеса Итаума (11-0, 9 КО) будущим сверхтяжелого дивизиона.