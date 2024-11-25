Усик назвал следующего чемпиона мира в тяжелом весе

Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) считает, что в обладатель титула WBO Inter-Continental Мозес Итаума (10-0, 8 КО) будет доминировать в тяжелейшем дивизионе.

Цитирует Усика Secondsout.

"Мозес Итаума – это будущее нашего дивизиона", – заявил Усик.

К настоящему времени у Итаумы 10 из 10 побед, 8 из которых он завершил досрочно. Следующий бой он проведет с Дэйвом Алленом.

Усик вернется на ринг 21 декабря, когда проведет второе сражение против Тайсона Фьюри. В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.