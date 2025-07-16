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Не Дюбуа: Усик назвал сильнейшего панчера в супертяжелом весе

Олександр Булава — 16 июля 2025, 18:23
Не Дюбуа: Усик назвал сильнейшего панчера в супертяжелом весе
Олександр Усик
Facebook/Александр Усик / Usyk

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) не был сильнейшим панчером, с которым он дрался.

Об этом боксер рассказал в комментарии DAZN.

Усик считает, что самым сильным ударом в дивизионе обладает британец Дерек Чисораю

"Я думаю, что Дюбуа не является самым сильным панчером, с которым я дрался в ринге.

Кто был самым сильным панчером? Думаю, это Дерек. Я серьезно.

Чисора бьет сильнее, чем Даниэль? Сумасшедший Дерек. Да", – сказал Усик.

В октябре 2020 года Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.

19 июля украинец проведет второй бой с Даниэлем Дюбуа, который состоится на легендарном стадионе "Уэмбли", который расположен в сердце Великобритании.

Ранее Фрэнк Уоррен рассказал, какое количество билетов уже удалось реализовать на реванш.

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