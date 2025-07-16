Не Дюбуа: Усик назвал сильнейшего панчера в супертяжелом весе
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) не был сильнейшим панчером, с которым он дрался.
Об этом боксер рассказал в комментарии DAZN.
Усик считает, что самым сильным ударом в дивизионе обладает британец Дерек Чисораю
"Я думаю, что Дюбуа не является самым сильным панчером, с которым я дрался в ринге.
Кто был самым сильным панчером? Думаю, это Дерек. Я серьезно.
Чисора бьет сильнее, чем Даниэль? Сумасшедший Дерек. Да", – сказал Усик.
В октябре 2020 года Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.
19 июля украинец проведет второй бой с Даниэлем Дюбуа, который состоится на легендарном стадионе "Уэмбли", который расположен в сердце Великобритании.
Ранее Фрэнк Уоррен рассказал, какое количество билетов уже удалось реализовать на реванш.