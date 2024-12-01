Опубликовали новое огненное промо реванша Усик – Фьюри

В воскресенье, 1 декабря, появился новый проморолик реванша между экс-чемпионом мира в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Его опубликовал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

"Борьба никогда не заканчивалась, она просто завладела их мнениями", – говорится в сообщении.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Ранее Тайсон Фьюри обратился к болельщикам и заявил, что вернет себе чемпионские титулы. Также британец признался, что не смотрел на Усика во время битвы взглядов перед первым боем, потому что боялся украинца.