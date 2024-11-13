Чухаджян спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри

Украинский боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) уверен в победе чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика в реванше против британца Тайсона Фьюри.

Короткий комментарий он дал в интервью YouTube-каналу EsNews.

"Усик. Всегда Усик", – сказал Чухаджян.

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.