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Чухаджян спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри

Олексій Мурзак — 13 ноября 2024, 16:48
Чухаджян спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty Images

Украинский боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) уверен в победе чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика в реванше против британца Тайсона Фьюри.

Короткий комментарий он дал в интервью YouTube-каналу EsNews.

"Усик. Всегда Усик", – сказал Чухаджян.

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Карен Чухаджян

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