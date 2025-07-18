Прогнозы на реванш и наследие Усика: что говорят эксперты перед боем с Дюбуа

Бой года уже на горизонте. 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Александр Усик снова выйдет на ринг, чтобы доказать: именно он – настоящий король хевивейта.

Соперник украинца – злой, заряженный и опасный британец Даниэль Дюбуа, который убежден, что на этот раз все будет иначе. Сможет ли Усик во второй раз укротить Даниэля? И станет ли этот реванш самым тяжелым испытанием для Александра после триумфов над Фьюри?

"Чемпион" пообщался с ведущими украинскими экспертами, чтобы узнать, каким может быть сценарий мегафайта, стоит ли ожидать досрочной развязки в реванше, а также почему именно этот бой может стать ключевым в наследии Александра Усика.

Экс-обладатель титулов интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF, чемпиона Европы по версии WBO Сергей Федченко считает, что Усик одержит победу и в реванше. По его мнению, украинец методично сломает соперника во второй половине боя и завершит все досрочно.

"Дюбуа будет прессинговать первую половину боя, но Усик его в итоге остановит. Александр победит нокаутом во второй половине поединка", – заявил Федченко.

Такого же мнения о ходе поединка и экс-чемпион мира по боксу по версии WBA Андрей Котельник. Он считает, что после эпохальных боев с Фьюри Усик вышел на новый уровень мастерства и просто не оставит Дюбуа шансов продержаться все 12 раундов:

"После двух боев против Тайсона Фьюри Усик стал только сильнее. Не думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Усик должен выиграть техническим нокаутом во второй половине поединка".

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Queensberry/Leigh Dawney

В свою очередь, первый заместитель главного редактора "Чемпиона" Денис Шаховец высказал мнение, что реванш против Дюбуа будет для Усика сложнее, чем первый бой:

"Вокруг "удара ниже пояса" в первом поединке было очень много разговоров, и мнения экспертов очень разнятся. На самом деле тот бой – уже прошлое. Но Дюбуа остался очень зол и имел два года, чтобы приготовить ответ. Он стал лучше, он моложе. Считаю, что на этот раз Усику не удастся одержать досрочную победу, однако украинец все равно имеет хорошие шансы выйти победителем – по решению судей".

Ведущий программы "Факты" на ICTV Андрей Ковальский поделился своими мыслями относительно будущего Александра Усика и оценил его шансы оставаться на вершине мирового бокса:

"Александру уже 38, и несмотря на его прекрасную физическую форму, возраст берет свое. Впрочем, его стиль – энергосберегающий, он не пропускает много ударов и боксом "мыслит", а не дерется в стиле "пан или пропал". Поэтому, как по мне, Усик имеет еще 2-3 боя на чемпионском уровне. Если все они будут с топами (например, бои с Фьюри или с Джошуа), это будет достойное завершение карьеры. Но многое будет зависеть от поединка 19 июля".

Главный редактор vRINGe.com Антон Горюнов считает, что трилогия Усика с Тайсоном Фьюри имеет смысл только с финансовой стороны, тогда как с точки зрения спорта и наследия стоит сосредоточиться на новых именах.

"Третий бой с Фьюри – это уже про деньги, а не про наследство. Учитывая наследие, Усик уже все уверенно выстроил. Совсем не исключаю, что такой поединок состоится. Хотя дальше Дюбуа я бы сейчас не заглядывал.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Queensberry/Leigh Dawney

Лично мне он, скажем так, не настолько интересен, как бой Усика с Джо Паркером, который откровенно заслужил свой шанс. Это если со спортивной точки зрения. А с точки зрения шоу – Фьюри до сих пор нет равных, поэтому закрывать глаза и демонстративно отворачиваться я также не стану".

Несколько иным мнением относительно трилогии с Фьюри поделился основатель проекта Tanksport Василий Танкевич. Он утверждает, что третий бой с "Цыганским королем" позволит Усику "убить двух зайцев" – и заработать денег, и стать символом эпохи в хевивейте.

"Третий бой с Фьюри станет идеальным финалом большой карьеры Усика, который в случае победы завершит свой путь не просто королем самой престижной весовой категории, а символом эпохи и одним из лучших боксеров всех времен. Убежден, Турки Аль-Шейх сделает Александру такое финансовое предложение, от которого невозможно отказаться".

Также интересен вопрос, кто же из украинцев продолжит наследие Усика в хевивейте, как Александр это сделал после братьев Кличко. По мнению президента Всемирного боксерского Совета (WBC) Ukraine Николая Ковальчука, перспективные боксеры есть, однако пока они далеки от чемпионского уровня.

"Сегодня в украинском хевивейте нет очевидных суперзвезд. Но есть перспективные ребята, которые могут составить достойную конкуренцию на самом высоком уровне: Влад Сиренко, Цотне Рогава, Александр Захожий, Богдан Миронец, Александр Грицив. К сожалению, пока все они очень далеки от уровня Усика или братьев Кличко. Но потенциал, безусловно, у каждого есть", – отметил Ковальчук.

Бой-реванш Александр Усик – Даниэль Дюбуа состоится в ночь с 19 на 20 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.