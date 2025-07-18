Битва стилей и характеров: чего ждать от реванша Усик - Дюбуа
19 июля на легендарном "Уэмбли" Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в реванше за звание абсолютного чемпиона в хевивейте. Их первый бой в августе 2023 года завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде, но Дюбуа стремится к реваншу и постоянно говорит о несправедливости результата того поединка.
В этой статье мы разберем контрастные стили бокса, психологическую подготовку, мотивацию обоих бойцов, чтобы понять, что делает этот реванш таким особенным и на что делают ставку в грядущем поединке украинец и британец.
Зверь, который может попасть в свою же ловушку
Начнем с небольшого тактического анализа. Как и полагается в боксе, вперед пропустим претендента. Точнее, чемпиона с меньшим количеством поясов. Даниэль Дюбуа в боксе с девяти лет, имеет за плечами достаточно хорошую любительскую карьеру.
А еще – он существенно прогрессировал и, учитывая молодой как для супертяжа возраст – может делать это и в дальнейшем. Даже по сравнению с первым поединком против Усика, "Динамит" существенно прибавил. Это отмечают большинство специалистов и аналитиков.
Тем не менее, при всем уважении к британцу, боксерское мастерство у него на другом уровне, чем у Усика. Понимают это и в лагере Дюбуа. Поэтому будут делать акцент на физическую мощь и нокаутирующий потенциал своего боксера. Помните как Джошуа набросился на Кличко-младшего в их поединке? Даниэль может использовать такую же тактику, пытаясь физически "задавить" украинца.
"Надо быть зверем. Просто быть диким на ринге. Принести хаос", – заявил Дюбуа о своей тактике на бой.
Как и в первом поединке, "Динамит" немало атак будет направлять в корпус украинца. Не исключено, что будут и удары на грани фола. Замечания или даже снятие баллов не очень будут останавливать Дюбуа. Вряд ли он рассчитывает на победу по очкам.
Для максимизации шансов Даниэль может попробовать менять ритм боя, чередуя агрессивные атаки с неожиданными паузами, чтобы сбить Усика с его привычного темпа. Впрочем, должен британец думать и о защите.
Контратаки украинца, особенно после ударов в воздух от Дюбуа, могут иметь большое значение. При необходимости не будет чураться "Динамит" и клинчей, чтобы истощить Усика физически и ограничить его подвижность в ближнем бою.
Что касается Александра, то его технический арсенал, боксерское IQ и "футворк" неоднократно становились задачей со звездочкой для оппонентов. Поднявшись с крузервейта в супертяжелый вес Усику удалось сохранить скорость и хорошую маневренность.
Очевидно, что наш боксер будет пользоваться этим и в грядущем поединке, пытаясь "провалить" британца. Не зря Усика часто сравнивают с котом, который играет с соперниками, словно с мышами.
Британцу не стоит надеяться на то, что украинец быстрее устанет. У Усика существенно больший опыт двенадцатираундовых противостояний и, несмотря на возраст, он в прекрасной функциональной форме. Что касается ударной мощи Александра, то "Динамит" уже успел ее почувствовать в первом поединке. Впрочем, вряд ли Усик будет сразу вкладываться в удары. Обычно, украинец в первых раундах с этим не спешит.
"Будет ли полных 12 раундов? Я всегда готовлюсь на 12 раундов. Мы с тренером, с командой – всегда готовимся на все 12 раундов. Но если будет шанс – воспользуюсь", – заявил наш боксер.
Украинец традиционно для себя постарается быть точным на контратаках, попытается выбрасывать удары под разными углами. Кроме того, Усик, возможно, уделит внимание таймингу, чтобы в поздних раундах воспользоваться усталостью Дюбуа, если тот потратит слишком много сил на старте.
Поверить в себя, но не перегореть
То, что Дюбуа стал более уверенным в себе после первого поединка – нет сомнения. Британец с достоинством выдержал бремя поражения от Усика, как когда-то сделал это после неудачи в поединке с Джо Джойсом. По крайней мере, так кажется на первый взгляд.
Помогли Даниэлю поверить в себя и победы над Миллером и Хрговичем, а еще больше – победа над Джошуа. После яркой победы над Энтони, которого Дюбуа деклассировал, самооценка Даниэля существенно возросла.
Впрочем "тень Джошуа" кажется, почему-то всегда преследует Дюбуа. Он до сих пор постоянно вспоминает о "Эй Джее". Даже за несколько дней до поединка против Усика Даниэлю показалось, что вокруг его поединков существенно меньше ажиотажа, чем когда боксирует Энтони.
"Это точно самый большой бой в моей жизни. Странно, но складывается впечатление, будто все происходит "под одеялом" – нет того ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя. Хотя, возможно, все изменится в день поединка. Каждый его (Джошуа – ред.) бой – это аншлаг. А с моими боями всегда что-то такое непонятное", – резюмировал британец.
Что касается поединка с Усиком, то действительно ли Дюбуа настолько уверен в себе и своей психологической доминации – вопрос открытый. Ответ на него мы получим уже во время боя. Что будет, если удар и физическая мощь Даниэля не будут давать результата или же, как будет реагировать британец, когда Александр будет мощно попадать в его подбородок.
Усик – достаточно уверенный в себе боксер. Если выходки и "Игры разума" Тайсона Фьюри Александр прошел с достоинством, то это достаточно серьезный показатель в этом контексте. Украинец точно не боится Дюбуа и традиционно верит в свою победу.
Что же может быть психологическим бременем для нашего боксера? Конечно, ответственность за результат. Без сомнения, Александр хочет остаться непобедимым и снова стать абсолютным чемпионом. Понимает Усик и то, настолько важной для украинцев является его победа.
Дюбуа пытается вывести украинца из равновесия и будет продолжать это делать. Вряд ли Даниэль вытворит что-то вроде Чисоры перед боем с Кличко. Хотя и такой вариант не стоит исключать. На дуэли взглядов британец попытался спровоцировать украинца, выкрикивая различные фразы, однако – не сработало.
Реванш Усика и Дюбуа – это не только борьба за титул абсолютного чемпиона, но и ключевой момент в современной истории хевивейта. Победа Александра укрепит его статус одного из лучших боксеров pound-for-pound и приблизит к историческому достижению – остаться непобедимым в двух весовых категориях.
Успех украинца в крузервейте, где он стал абсолютным чемпионом, уже вошел в историю, и повторение этого в хэвивейте поставит его в один ряд с легендами, такими как Мухаммед Али или Эвандер Холифилд.
Для Дюбуа этот бой – шанс войти в элиту хевивейта и сбросить тень сравнений с другими британскими звездами, такими как Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри. Победа над Усиком может сделать его новым лидером дивизиона, особенно учитывая его молодость и потенциал.
Этот поединок также определит, кто из бойцов будет диктовать моду в хевивейте в ближайшие годы, ведь на горизонте уже маячат потенциальные мегабои с Фьюри или другими претендентами. В конце концов, именно от результата боя с Дюбуа будет зависеть будущее Усика, о котором так много говорят в последнее время.