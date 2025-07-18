Битва стилей и характеров: чего ждать от реванша Усик - Дюбуа

19 июля на легендарном "Уэмбли" Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в реванше за звание абсолютного чемпиона в хевивейте. Их первый бой в августе 2023 года завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде, но Дюбуа стремится к реваншу и постоянно говорит о несправедливости результата того поединка.

В этой статье мы разберем контрастные стили бокса, психологическую подготовку, мотивацию обоих бойцов, чтобы понять, что делает этот реванш таким особенным и на что делают ставку в грядущем поединке украинец и британец.

Зверь, который может попасть в свою же ловушку

Начнем с небольшого тактического анализа. Как и полагается в боксе, вперед пропустим претендента. Точнее, чемпиона с меньшим количеством поясов. Даниэль Дюбуа в боксе с девяти лет, имеет за плечами достаточно хорошую любительскую карьеру.

А еще – он существенно прогрессировал и, учитывая молодой как для супертяжа возраст – может делать это и в дальнейшем. Даже по сравнению с первым поединком против Усика, "Динамит" существенно прибавил. Это отмечают большинство специалистов и аналитиков.

Куинсберри/Ли Доуни

Тем не менее, при всем уважении к британцу, боксерское мастерство у него на другом уровне, чем у Усика. Понимают это и в лагере Дюбуа. Поэтому будут делать акцент на физическую мощь и нокаутирующий потенциал своего боксера. Помните как Джошуа набросился на Кличко-младшего в их поединке? Даниэль может использовать такую же тактику, пытаясь физически "задавить" украинца.

"Надо быть зверем. Просто быть диким на ринге. Принести хаос" , – заявил Дюбуа о своей тактике на бой.

Как и в первом поединке, "Динамит" немало атак будет направлять в корпус украинца. Не исключено, что будут и удары на грани фола. Замечания или даже снятие баллов не очень будут останавливать Дюбуа. Вряд ли он рассчитывает на победу по очкам.

Facebook/Фрэнк Уоррен

Для максимизации шансов Даниэль может попробовать менять ритм боя, чередуя агрессивные атаки с неожиданными паузами, чтобы сбить Усика с его привычного темпа. Впрочем, должен британец думать и о защите.

Контратаки украинца, особенно после ударов в воздух от Дюбуа, могут иметь большое значение. При необходимости не будет чураться "Динамит" и клинчей, чтобы истощить Усика физически и ограничить его подвижность в ближнем бою.

Что касается Александра, то его технический арсенал, боксерское IQ и "футворк" неоднократно становились задачей со звездочкой для оппонентов. Поднявшись с крузервейта в супертяжелый вес Усику удалось сохранить скорость и хорошую маневренность.

Очевидно, что наш боксер будет пользоваться этим и в грядущем поединке, пытаясь "провалить" британца. Не зря Усика часто сравнивают с котом, который играет с соперниками, словно с мышами.

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Британцу не стоит надеяться на то, что украинец быстрее устанет. У Усика существенно больший опыт двенадцатираундовых противостояний и, несмотря на возраст, он в прекрасной функциональной форме. Что касается ударной мощи Александра, то "Динамит" уже успел ее почувствовать в первом поединке. Впрочем, вряд ли Усик будет сразу вкладываться в удары. Обычно, украинец в первых раундах с этим не спешит.

"Будет ли полных 12 раундов? Я всегда готовлюсь на 12 раундов. Мы с тренером, с командой – всегда готовимся на все 12 раундов. Но если будет шанс – воспользуюсь" , – заявил наш боксер

Украинец традиционно для себя постарается быть точным на контратаках, попытается выбрасывать удары под разными углами. Кроме того, Усик, возможно, уделит внимание таймингу, чтобы в поздних раундах воспользоваться усталостью Дюбуа, если тот потратит слишком много сил на старте.

Поверить в себя, но не перегореть

То, что Дюбуа стал более уверенным в себе после первого поединка – нет сомнения. Британец с достоинством выдержал бремя поражения от Усика, как когда-то сделал это после неудачи в поединке с Джо Джойсом. По крайней мере, так кажется на первый взгляд.

Помогли Даниэлю поверить в себя и победы над Миллером и Хрговичем, а еще больше – победа над Джошуа. После яркой победы над Энтони, которого Дюбуа деклассировал, самооценка Даниэля существенно возросла.

Впрочем "тень Джошуа" кажется, почему-то всегда преследует Дюбуа. Он до сих пор постоянно вспоминает о "Эй Джее". Даже за несколько дней до поединка против Усика Даниэлю показалось, что вокруг его поединков существенно меньше ажиотажа, чем когда боксирует Энтони.

"Это точно самый большой бой в моей жизни. Странно, но складывается впечатление, будто все происходит "под одеялом" – нет того ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя. Хотя, возможно, все изменится в день поединка. Каждый его (Джошуа – ред.) бой – это аншлаг. А с моими боями всегда что-то такое непонятное", – резюмировал британец.

Что касается поединка с Усиком, то действительно ли Дюбуа настолько уверен в себе и своей психологической доминации – вопрос открытый. Ответ на него мы получим уже во время боя. Что будет, если удар и физическая мощь Даниэля не будут давать результата или же, как будет реагировать британец, когда Александр будет мощно попадать в его подбородок.

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Усик – достаточно уверенный в себе боксер. Если выходки и "Игры разума" Тайсона Фьюри Александр прошел с достоинством, то это достаточно серьезный показатель в этом контексте. Украинец точно не боится Дюбуа и традиционно верит в свою победу.

Что же может быть психологическим бременем для нашего боксера? Конечно, ответственность за результат. Без сомнения, Александр хочет остаться непобедимым и снова стать абсолютным чемпионом. Понимает Усик и то, настолько важной для украинцев является его победа.

Куинсберри/Ли Доуни

Дюбуа пытается вывести украинца из равновесия и будет продолжать это делать. Вряд ли Даниэль вытворит что-то вроде Чисоры перед боем с Кличко. Хотя и такой вариант не стоит исключать. На дуэли взглядов британец попытался спровоцировать украинца, выкрикивая различные фразы, однако – не сработало.

Куинсберри/Ли Доуни

Реванш Усика и Дюбуа – это не только борьба за титул абсолютного чемпиона, но и ключевой момент в современной истории хевивейта. Победа Александра укрепит его статус одного из лучших боксеров pound-for-pound и приблизит к историческому достижению – остаться непобедимым в двух весовых категориях.

Успех украинца в крузервейте, где он стал абсолютным чемпионом, уже вошел в историю, и повторение этого в хэвивейте поставит его в один ряд с легендами, такими как Мухаммед Али или Эвандер Холифилд.

Куинсберри/Ли Доуни

Для Дюбуа этот бой – шанс войти в элиту хевивейта и сбросить тень сравнений с другими британскими звездами, такими как Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри. Победа над Усиком может сделать его новым лидером дивизиона, особенно учитывая его молодость и потенциал.

Этот поединок также определит, кто из бойцов будет диктовать моду в хевивейте в ближайшие годы, ведь на горизонте уже маячат потенциальные мегабои с Фьюри или другими претендентами. В конце концов, именно от результата боя с Дюбуа будет зависеть будущее Усика, о котором так много говорят в последнее время.