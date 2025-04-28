Я хотел и требовал бой: первая реакция Дюбуа на реванш с Усиком

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился эмоциями от следующего поединка против Александра Усика (23-0, 14 КО). Он доволен, что удалось достичь соглашение о реванше.

Слова британского боксера цитирует The Ring.

"Это бой, которого я хотел и которого требовал, и теперь я получаю свой шанс на реванш против Александра Усика.

Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, поэтому на этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал более сильным и опасным бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля.

Я хочу поблагодарить своего промоутера Фрэнка за то, что сделал это возможным для меня", – сказал Дюбуа.