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Я хотел и требовал бой: первая реакция Дюбуа на реванш с Усиком

Руслан Травкін — 28 апреля 2025, 00:43
Я хотел и требовал бой: первая реакция Дюбуа на реванш с Усиком
Даніель Дюбуа
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Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился эмоциями от следующего поединка против Александра Усика (23-0, 14 КО). Он доволен, что удалось достичь соглашение о реванше.

Слова британского боксера цитирует The Ring.

"Это бой, которого я хотел и которого требовал, и теперь я получаю свой шанс на реванш против Александра Усика.

Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, поэтому на этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал более сильным и опасным бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля.

Я хочу поблагодарить своего промоутера Фрэнка за то, что сделал это возможным для меня", – сказал Дюбуа.

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Напомним, команды боксеров подтвердили, что бой Усик - Дюбуа 2 пройдет 19 июля на стадионе "Уэмбли".

Отметим, что Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года. Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде.

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