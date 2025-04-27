Усик – Дюбуа 2: Александр поделился ожиданиями от реванша

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО), который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, поделился ожиданиями от реванша с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Слова Усика цитирует Ringmagazine.

"Я благодарен Богу за возможность снова драться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо, Даниэль, что присматривал за моим поясом IBF – теперь я собираюсь его вернуть", – сказал Усик.

Напомним, команды боксеров подтвердили, что бой Усик - Дюбуа 2 пройдет 19 июля на стадионе "Уэмбли".

Отметим, что Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года. Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде.