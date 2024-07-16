Уоррен сообщил, когда Фьюри начнет подготовку к реваншу с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), сообщил дату возвращения "Цыганского короля" к серьезным тренировкам.

Об этом он рассказал в интервью iFL TV.

" Фьюри сейчас отдыхает. Он с нетерпением ждет декабря. Тайсон вернется к серьезным тренировкам в октябре, чтобы подготовиться к большому поединку. Он знает, что ему нужно сделать, чтобы победить", — сказал Уоррен.

Напомним, второе бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF.

Отметим, что организатор боя Турки Аль-Аш Шейх не скрывает своей поддержки Фьюри.