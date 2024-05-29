Уоррен рассказал, когда станет известна дата реванша Усика и Фьюри

<Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), рассказал, когда объявят дату реванша между британцем и абсолютным чемпионом в хэвивейте Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Промоутер дал комментарий на эту тему в интервью Sky Sports.

"Я говорил с Фьюри после боя и когда он вернулся, просто чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он был очень разочарован, но философски настроен. Реванш в любом случае был подписан еще до того, как состоялся первый бой. Эта дата будет назначена в течение следующего месяца или около того. Оба бойца сказали, что хотят этого, поэтому мы будем на это опираться", - сказал Уоррен.

Недавно промоутер Боб Арум подтвердил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше, а также назвал ориентировочную дату второго боя.

Сейчас решается, будут ли все четыре пояса стоять на кону в реванше. Команда Усика уже обратилась к IBF с просьбой сделать исключение.



