Третий нокаут подряд за полгода: Сиренко победил американца Кармака

В Нэшвилле, штат Теннесси, состоялся вечер бокса, одним из главных событий которого стал бой в супертяжелом весе между украинцем Владиславом Сиренко (22-0, 19 KO) и американцем Брендоном Кармаком (7-6-3, 4 КО).

29-летний Сиренко победил на три года старшего соперника техническим нокаутом в четвертом раунде, одержав третью подряд досрочную победу по возвращении в ринг.

Отметим, что соперник украинца победил лишь в одном из последних пяти поединков, поэтому считался бесспорным аутсайдером противостояния.

В предыдущем бою Владислав Сиренко техническим нокаутом победил американца Кейта Барра (21-16-1, 8 КО). В апреле украинец провел первый поединок почти за 2,5 года, одолев ветерана из США Деона Ронни Гейла (5-17-1, 4 КО).

Непобежденный украинец провел на профессиональном ринге 22 поединка, все выиграл, а 19 побед одержал досрочно. Однако с декабря 2021 года по апрель 2024-го Сиренко не имел боксерской практики.

Напомним, недавно другой непобежденный украинец Ярослав Михалушко эффектно нокаутировал мексиканца в поединке за титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе среди молодежи.