Непобедимый украинец эффектно нокаутировал мексиканца в поединке за титул WBC

Украинский боксер полусреднего веса Ярослав Михалушко (8-0, 7 КО) победил мексиканца Оскара Эспинозу (9-1-1, 4 КО) в поединке за титул чемпиона мира WBC среди молодежи.

23-летний Михалушко отправил соперника в нокаут в четвертом раунде. Украинцу удалась комбинация – сначала сильный в печень, а потом удар в голову. Эспиноза упал на конвас и не смог продолжить сражение.

Вечер бокса прошел в Винниках. Мероприятие было посвящено 100-летию львовского бокса.

Напомним, Михалушко до этого последний раз сражался в августе. Тогда он техническим нокаутом в 6-м раунде победил украинца Сергея Швеца.