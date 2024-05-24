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Команда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира

Станіслав Лисак — 24 мая, 22:05
Команда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира

Команда Александра Усика (22-0, 14 КО) обратилась в Международную боксерскую федерацию (IBF) об исключении, которое позволит сделать так, чтобы и во втором бою против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Эту информацию президент IBF Дэрил Пиплс подтвердил порталу Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что титул IBF 1 июня разыграют Филип Хргович с Даниэлем Дюбуа.

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Если IBF согласится на просьбу команды Усика, то украинец останется абсолютным чемпионом мира до реванша против Фьюри, который может состояться уже в октябре.

IBF Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

IBF

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