Богачук возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе
Сергій Богачук
instagram.com/sbohachuk
Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 24 КО) возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе.
Обновленный рейтинг обнародован на сайте боксерского совета.
Полноценным титулом владеет американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO), а временным чемпионом является его земляк Вирджил Ортис (22-0, 21 KO).
Рейтинг WBC в первом среднем весе
- Сергей Богачук
- Исраил Мадримов
- Ксандер Заяс
- Чарльз Конвелл
- Хесус Рамос
- Каллум Уолш
- Эрмал Гадрибиадж
- Бакари Самаке
- Йоенис Теллез
- Абасс Барау
Ранее стало известно, что Богачук будет драться с победителем боя временного чемпиона Вирджила Ортиса (22-0, 21 КО) и Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).
Отметим, что в августе украинец проиграл бой Ортису. Тогда, Богачук дважды отправлял соперника в нокдаун, но судьи отдали победу американцу.
Напомним, в последнем поединке Богачук нокаутировал британца Ишмаэля Дэвиса