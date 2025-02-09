Богачук возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 24 КО) возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе.

Обновленный рейтинг обнародован на сайте боксерского совета.

Полноценным титулом владеет американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO), а временным чемпионом является его земляк Вирджил Ортис (22-0, 21 KO).

Рейтинг WBC в первом среднем весе

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Ранее стало известно, что Богачук будет драться с победителем боя временного чемпиона Вирджила Ортиса (22-0, 21 КО) и Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).

Отметим, что в августе украинец проиграл бой Ортису. Тогда, Богачук дважды отправлял соперника в нокдаун, но судьи отдали победу американцу.

Напомним, в последнем поединке Богачук нокаутировал британца Ишмаэля Дэвиса