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Богачук возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе

Олексій Мурзак — 9 февраля 2025, 18:11
Богачук возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе
Сергій Богачук
instagram.com/sbohachuk

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 24 КО) возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе.

Обновленный рейтинг обнародован на сайте боксерского совета.

Полноценным титулом владеет американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO), а временным чемпионом является его земляк Вирджил Ортис (22-0, 21 KO).

Рейтинг WBC в первом среднем весе

  1. Сергей Богачук
  2. Исраил Мадримов
  3. Ксандер Заяс
  4. Чарльз Конвелл
  5. Хесус Рамос
  6. Каллум Уолш
  7. Эрмал Гадрибиадж
  8. Бакари Самаке
  9. Йоенис Теллез
  10. Абасс Барау

Ранее стало известно, что Богачук будет драться с победителем боя временного чемпиона Вирджила Ортиса (22-0, 21 КО) и Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).

Отметим, что в августе украинец проиграл бой Ортису. Тогда, Богачук дважды отправлял соперника в нокдаун, но судьи отдали победу американцу.

Напомним, в последнем поединке Богачук нокаутировал британца Ишмаэля Дэвиса

WBC рейтинг Сергій Богачук

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