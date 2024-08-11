Богачук проиграл Ортису, дважды отправив соперника в нокдаун

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 KO) уступил американцу Вирджилу Ортису (22-0, 21 KO) в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Поединок прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой решением большинства судей: 113-113, 114-112, 114-112.

Отметим, что украинец дважды отправил соперника в нокдаун во время поединка. Богачук заставил Ортиса встать на колено уже в первом раунде. Поначалу рефери не засчитал нокдаун, однако после видеоповтора решение судьи было изменено.

В восьмом раунде Вирджил снова оказался в нокдауне.

Отметим, что бой Богачук — Ортис состоялся на Ultra Arena в Mandalay Bay в Лас-Вегасе.