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Богачук поднялся до десятки рейтинга WBO

Станіслав Лисак — 29 декабря 2024, 13:01
Богачук поднялся до десятки рейтинга WBO
Пресслужба Riyadh Season

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 24 КО) поднялся до десятки лучших боксеров первого среднего веса по версии Всемирной боксерской организации.

Об этом стало известно после обновления рейтинга WBO.

Украинец занял восьмую позицию в списке, возглавляемом Ксандером Заясом. Чемпионским титулом WBO владеет Себастьян Фундора.

Рейтинг WBO в первом среднем весе

  1. Ксандер Заяс
  2. Чарльз Конвелл
  3. Джош Келли
  4. Хорхе Гарсия
  5. Чердейл Букер
  6. Арреал Холмс
  7. Исраил Мадримов
  8. Сергей Богачук
  9. Никита Цзю
  10. Жезуш Рамос

Накануне Сергей Богачук победил Ишмаэля Дэвиса в андеркарде боя Усик – Фьюри. Во втором раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Дэвис продолжил сражение. Уже в шестом раунде Ишмаэль не смог продолжить поединок. Таким образом Богачук досрочно победил.

В андеркарде реванша Усик – Фьюри провели бои еще двое украинцев. Андрей Новицкий защитил титул WBC International, а Даниэль Лапин защитил титул WBA Continental и получил IBF Continental.

Сам Усик также одержал победу над Фьюри, единогласным решением судей. Гонорар Александра Усика за это сражение составил 104,5 млн долларов. Фьюри заработал 84,5 млн. долларов.

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