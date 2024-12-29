Богачук поднялся до десятки рейтинга WBO
Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 24 КО) поднялся до десятки лучших боксеров первого среднего веса по версии Всемирной боксерской организации.
Об этом стало известно после обновления рейтинга WBO.
Украинец занял восьмую позицию в списке, возглавляемом Ксандером Заясом. Чемпионским титулом WBO владеет Себастьян Фундора.
Рейтинг WBO в первом среднем весе
- Ксандер Заяс
- Чарльз Конвелл
- Джош Келли
- Хорхе Гарсия
- Чердейл Букер
- Арреал Холмс
- Исраил Мадримов
- Сергей Богачук
- Никита Цзю
- Жезуш Рамос
Накануне Сергей Богачук победил Ишмаэля Дэвиса в андеркарде боя Усик – Фьюри. Во втором раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Дэвис продолжил сражение. Уже в шестом раунде Ишмаэль не смог продолжить поединок. Таким образом Богачук досрочно победил.
В андеркарде реванша Усик – Фьюри провели бои еще двое украинцев. Андрей Новицкий защитил титул WBC International, а Даниэль Лапин защитил титул WBA Continental и получил IBF Continental.
Сам Усик также одержал победу над Фьюри, единогласным решением судей. Гонорар Александра Усика за это сражение составил 104,5 млн долларов. Фьюри заработал 84,5 млн. долларов.