Богачук поднялся до десятки рейтинга WBO

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 24 КО) поднялся до десятки лучших боксеров первого среднего веса по версии Всемирной боксерской организации.

Об этом стало известно после обновления рейтинга WBO.

Украинец занял восьмую позицию в списке, возглавляемом Ксандером Заясом. Чемпионским титулом WBO владеет Себастьян Фундора.

Рейтинг WBO в первом среднем весе

Ксандер Заяс Чарльз Конвелл Джош Келли Хорхе Гарсия Чердейл Букер Арреал Холмс Исраил Мадримов Сергей Богачук Никита Цзю Жезуш Рамос

Накануне Сергей Богачук победил Ишмаэля Дэвиса в андеркарде боя Усик – Фьюри. Во втором раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Дэвис продолжил сражение. Уже в шестом раунде Ишмаэль не смог продолжить поединок. Таким образом Богачук досрочно победил.

В андеркарде реванша Усик – Фьюри провели бои еще двое украинцев. Андрей Новицкий защитил титул WBC International, а Даниэль Лапин защитил титул WBA Continental и получил IBF Continental.

Сам Усик также одержал победу над Фьюри, единогласным решением судей. Гонорар Александра Усика за это сражение составил 104,5 млн долларов. Фьюри заработал 84,5 млн. долларов.