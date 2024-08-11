Богачук: Я чувствую, что выиграл бой с Ортисом

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 KO) считает, что он выиграл бой против американца Вирджила Ортиса (22-0, 21 KO) за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Об этом Богачук рассказал после поединка.

"Я могу сказать одно. Люди видели этот бой сегодня. А кто разбирается в боксе, тот знает, что сегодня произошло. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что сегодня выиграл бой. Я чувствую себя отлично.

Я счастлив, потому что чувствовал себя хорошо в бою. Это был отличный поединок. Я чувствую, что выиграл. Я сделал два нокдауна, ребята, перестаньте", — сказал Богачук.

Напомним, что бой Богачук — Ортис завершился решением большинства судей. Несмотря на то, что украинец дважды отправил соперника в нокдаун, двое рефери отдали победу Вирджиллу.