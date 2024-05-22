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Усик возглавил рейтинг лучших бойцов независимо от весовой категории

Станіслав Лисак — 22 мая, 16:13
Усик возглавил рейтинг лучших бойцов независимо от весовой категории

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 14 KO).

Новый рейтинг опубликовал портал ESPN.

Украинец обошел чемпиона WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) и абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, японца Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО).

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Рейтинг P4P от ESPN

  1. (3). Александр Усик
  2. (1). Теренс Кроуфорд
  3. (2). Наоя Инуэ
  4. (5). Дмитрий Бивол
  5. (4). Сауль Канело Альварес
  6. (6). Артур Бетербиев
  7. (7). Джервонта Дэвис
  8. (8). Шакур Стивенсон
  9. (9). Джесси Родригес
  10. 10(-). Теофимо Лопес

Накануне Президент IBF рассказал, придется ли Усику освободить титул. Ранее сообщалось, что титул IBF 1 июня разыграют Хргович и Дюбуа.

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Напомним, что историческую победу Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе над Тайсоном Фьюри посмотрели по меньшей мере 20 миллионов зрителей через нелегальные трансляции.

ESPN Олександр Усик Тайсон Ф'юрі P4P

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