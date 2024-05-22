Усик возглавил рейтинг лучших бойцов независимо от весовой категории
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 14 KO).
Новый рейтинг опубликовал портал ESPN.
Украинец обошел чемпиона WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) и абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, японца Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО).
Рейтинг P4P от ESPN
- (3). Александр Усик
- (1). Теренс Кроуфорд
- (2). Наоя Инуэ
- (5). Дмитрий Бивол
- (4). Сауль Канело Альварес
- (6). Артур Бетербиев
- (7). Джервонта Дэвис
- (8). Шакур Стивенсон
- (9). Джесси Родригес
- 10(-). Теофимо Лопес
Накануне Президент IBF рассказал, придется ли Усику освободить титул. Ранее сообщалось, что титул IBF 1 июня разыграют Хргович и Дюбуа.
Напомним, что историческую победу Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе над Тайсоном Фьюри посмотрели по меньшей мере 20 миллионов зрителей через нелегальные трансляции.