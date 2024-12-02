Богачук: Мой поединок с Мадримовым будет претендовать на бой года

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 KO) считает, что с Узбекистаном Исраилом Мадримовым (10-1-1, 7 КО) может провести поединок, который будет претендовать на бой года.

Его слова цитирует BoxingScene.

"В боксе короткая карьера. Нужно показать все мастерство и проявить себя на 100 процентов. У меня нет времени на отдых. Нужно тренироваться, биться, тренироваться, драться и показать, кем я являюсь.

У меня нет времени на отдых и восстановление. Возможно, в тяжелых весовых категориях боксеры могут выступать дольше, но не в моем весе. Я это отлично понимаю. Мне нужно заработать деньги, показать болельщикам, кто такой Сергей Богачук, вписать свое имя в историю и сохранить свое здоровье.

Вы мне говорите, что бой с Ортисом был сражением года? Нет. Бой года я проведу с Мадримовым", – уверен в своих силах Богачук.