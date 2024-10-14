Богачук: Я валял Ортиса по рингу, а победу отдали ему

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) считает, что его ограбили в бою с Вирджилом Ортисом (22-0, 21 КО).

Об этом он заявил в интервью XSPORT.

"Я был уверен, что выиграл тот бой против Ортиса. Я валял соперника по рингу, а победу отдали ему. Это смешно! Особенно судейские записки последнего раунда – все отдали сопернику. Судьи так подстраховались, но я не считаю, что проиграл двенадцатый раунд или одиннадцатый.

Испытывал по ходу побеждающего поединка мои удары долетали. Когда объявили судейские решения, был с ними не согласен. Я чемпион в том бою, я дважды отправил Ортиса в нокдаун и выглядел в общем лучше. Он только толкался, это у него получалось.

Бокс – не сумо. Здесь нужно попадать по сопернику. Когда я выходил из ринга, то мексиканская публика говорила, что я выиграл бой. После боя с Ортисом люди, которые его поддерживали, стали болеть за меня, несколько человек встречали в зале и говорили, что их любимец проиграл", – сказал Богачук.