Богачук проведет бой против Мадримова в андеркарте реванша Усик – Фьюри

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) следующий бой проведет 21 декабря против узбекистанца Исраила Мадримова (10-1-1, 7КО).

Об этом сообщили в Matchroom Boxing.

Это произойдет в андеркарте реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Ранее об этом говорил промоутер украинца Том Леффлер. Украинец мог в ноябре провести бой против Джарона Энниса (32-0, 29 КО), но теперь их поединок невозможен.

Напомним, свой предварительный бой 29-летний Богачук провел в августе против Вирджила Ортиса. Украинец дважды отправлял американца в нокдаун, но судьи отдали победу Ортису.

Ровесник Сергея Мадримов последний раз выходил в ринг также в августе. Его соперником был звездный Терренс Кроуфорд. Бой длился все 12 раундов – судьи зафиксировали победу представителя США.