Куда ты, AJ? Какое будущее у Энтони Джошуа

Имя Энтони Джошуа, так же как и Тайсона Фьюри у украинских болельщиков бокса вызывают несколько смешанные ощущения. Оба британских боксера ознаменовали завершение эпохи братьев Кличко, победив младшего Владимира, который по разным причинам так и не получил шансов на реванш. Впрочем, за "Доктора Стального молота" отомстил Александр Усик, сумевший не просто победить обоих британцев (Джошуа – дважды), но и стать абсолютным чемпионом мира в "гевивейте".

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Поединок Джошуа и Дюбуа был одним из "мейнивентов" в боксе этого года. Да, это не Усик – Фьюри, впрочем те же безумные гонорары, шейхи и селебритиз в рингсайде и, конечно, Майкл Баффер со своей коронной фразой. Букмекеры и специалисты фаворитом считали именно Джошуа, впрочем, Дюбуа не дал ни одного шанса гражданину, "погасив свет" Эйджею.

В конце концов, Дюбуа одержал третью победу подряд, впервые защитил чемпионский пояс и теперь может претендовать на поединок с победителем реванша между Александром Усиком и земляком Тайсоном Фьюри. Это сражение предварительно запланировано на 21 декабря. Хотя, что такое планы и договоренности, когда речь идет о Фьюри...

Александр Усик

Джошуа проиграл четвертый раз в карьере . Ранее он уступал дважды Усику ( 2021 , 2022 годы), а также мексиканцу Энди Руису ( 2019 год ). И если поражение от мексиканца выглядело как случайность, то проигрыши Усику и нокаут от Дюбуа точно заставляют задуматься и прежде всего Джошуа и его команду о будущем.

О причинах временного "блэкаута" для Джошуа

Давайте попробуем проанализировать причины проигрыша Джошуа. Бен Дэвисон, тренер Энтони высказал официальную версию, которая, откровенно говоря, выглядит так:

"Дорогой на стадион была небольшая пробка, и он [Джошуа] появился чуть позже, чем мы планировали. Честно говоря, знаете, он был очень хорошо подготовлен, мы знали, что Даниэль скоро начнет поединок, не было ничего, что шокировало бы нас просто не ожидали, что он это сделает .

Есть и другие версии. Приближены к реальности, но также достаточно субъективны.

Например, бывший тренер британца Дон Чарльз обвинил его тренерский штаб в поражении от Дюбуа. По словам специалиста, команда Джошуа провела весь тренировочный лагерь, сосредоточившись на одном методе тренировок, проигнорировав другие:

"Вот над чем они [команда Джошуа] работали? Ударь его правой рукой, и ты его нокаутирует. Они правы, Джошуа бьет любой правой рукой, он обычно их нокаутирует. Но они провели целый лагерь, отрабатывая удары правой рукой, но в боксе есть много других ударов, над которыми нужно работать. джеба".

Приблизительно такой версии придерживается еще один обидчик Джошуа, украинец Александр Усик. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO отметил также слабую работу ног Джошуа и его неуверенность в своих действиях. Ни для кого в боксерском мире не секрет, что у Джошуа слабый подбородок. Энтони не умеет так хорошо держать удар, как те же Дюбуа или Усик. Это демонстрировали и Кличко, и Руис, и еще раз доказал Даниэль Дюбуа.

Трудно понять на что надеялся Эй Джей, когда пошел в открытую "рубку из Дюбуа, который также является известным панчером, к тому же удар держит лучше. Особенно это стало заметно, когда Дюбуа пропустил, Джошуа пошел добивать и... наткнулся на удар в подбородок. Свет погас.

Джошуа – Дюбуа Getty Images

Согласно статистике CompuBox, Эй Джей пропустил 79 ударов, 49 из них – силовые. Совершенно немало, учитывая, какой силы были эти удары. Джошуа часто неоправданно опускал правую руку и сразу прилетало. Дюбуа был отлично готов к этому поединку, вместе с командой разобрал все сильные и слабые стороны соперника.

Что же дальше: реванш, Усик/Фьюри, или…?

Джошуа – типичный английский джентльмен, совсем не похожий на дерзкого и хамовитого Фьюри. После боя с Кличко-младшим Эй Джей, казалось, унаследовал и его манеру общения с прессой, дипломатические высказывания по поводу соперников. Болельщики любят Эл Джея и точно хотят его увидеть еще раз на ринге. В конце концов, кто бы то ни было говорил о завершении карьеры британца, но эксчемпион гевивейта дал четко понять: он будет продолжать боксировать.

Усик – Джошуа 2 Getty Images

Среди вероятных соперников Джошуа называют Уайлдера, Фьюри, Усика и Паркера, но, очевидно, наиболее предпочтительным для него реванш против Дюбуа. Об этом публично говорит и промоутер Джошуа. В конце концов в контракте на титульный бой британцев была такая опция. И если Хирн, опасаясь еще одного поражения Джошуа (что означает потерю денег), может быть против такого варианта, то Энтони желает снова сразиться с Даниэлем.

"Если будет решать сам боксер - реванш состоится 100%. Он говорит, чтобы я позволил сразиться с Дюбуа снова, говорит, что сможет побить его. Мы посоветуемся с командой. Но, думаю, мы склоняемся к немедленному реваншу. Джошуа будет сложно убедить в другом", – сказал Boxing News Гирн.

Впрочем, мнения влиятельных людей существенно разделились Барри Гирн, основатель компании Matchroom Boxing и отец Эдди Гирна, считает, что Энтони Джошуа находится в шаге от завершения карьеры и должен думать только о важных боях.

"Джошуа не стоит драться в реванше с Дюбуа. Это опасно, и есть риск проиграть второе сражение. Не стоит торопиться. Мне кажется, Энтони понимает, что у него остался последний шанс на большой бой и он непременно попробует еще раз. Усик победит Ф' юри, и тогда было бы разумным решением провести бой с Тайсоном. Например, на Уэмбли. Это была бы идеальная "лебединая песня" для обоих боксеров", – считает Хирн-старший.

Такое мнение не только у Хирна-старшего. Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис оценил шансы Энтони в возможном реванше против Дюбуа.

"В реванше будет то же самое. Дюбуа снова придет за ним. Когда он уничтожил тебя первый раз, то ему будет легко сделать это во второй раз. Чтобы этого не было, Джошуа нужно внести кардинальные изменения, ему нужно изменить свой бокс", – сказал Льюис.

Теперь немного конкретики относительно двух лагерей. Дюбуа настроен сразиться и полон уверенности.

"Кого придется, того я и уничтожу. Я в форме, моя уверенность в высоте, чувствую себя на вершине мира", – сказал Дюбуа.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в сверхтяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) заявил, что его клиент получит большой бой в феврале:

"Мы очень близки к тому, чтобы кое-что объявить относительно Даниэля примерно на следующей неделе. Это будет большое сражение для него в феврале".

IBF заявила, что Дюбуа может провести обязательную защиту своего чемпионского пояса в бою против своего земляка Фабио Вордли. Хотя особого интереса к этому бою ни у Дюбуа, ни у его команды нет. Скорее всего, соперником британца будет и не Джошуа.

А здесь вообще есть любопытная версия. Гирн публично заявил, что бой его подопечного с Дюбуа в феврале не состоится и может быть перенесен на май. Болельщики не поверили промоутеру и считают, что дело в поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Специалисты считают, что Джошуа не собирается во второй раз сразиться с Дюбуа, поскольку есть огромная вероятность проиграть во второй раз подряд. Очевидно, боксер и промоутер будут ждать реванша украинца с "цыганским королем", чтобы встретиться с победителем.

Джошуа – Дюбуа Getty Images

Сам же Джошуа взял театрально-боксерскую паузу и не спешит объявлять публично о своих планах. Скорее всего, такую позицию своему подопечному посоветовал, а может, и навязал его менеджер, понимающий, что в запасе британца нет "нескольких поражений". "Хрустальный" подбородок Джошуа уже не раз оказывал ему "медвежью услугу". Каждый последующий раз может стать последним.

Продавать свои бои эпатажными проделками или резонансными заявлениями, как это делает Фьюри, Энтони элементарно не умеет. Поэтому сейчас команда Джошуа выжидает и рассчитывает наиболее выгодный для себя "мейнивент".