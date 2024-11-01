Тайсон назвал свою пятерку лучших боксеров современности

Экс-чемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 KO) назвал свою пятерку лучших боксеров современности, не упомянув в списке ни одного бойца из хевивейта.

Слова "Железного Майка" приводит YouTube-канал Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

"Моя пятерка лучших боксеров на данный момент? Я сюда включу Дэвида Бенавидеса, Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Шакура Стивенсона и Джервонту Дэвиса", – сказал Тайсон.

Отметим, что 15 ноября Тайсон проведет бой против блогера Джейка Пола. В своем последнем бою Пол досрочно победил бывшего бойца UFC Майка Перри (0-2 в боксе). Бой произошел в лимите крузервейта (до 90,7 кг).

Тайсон завершил профессиональную карьеру боксера еще в 2005 году. Он провел 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка окончились без результата). В ноябре 2020 года Майк провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью.

Майк является самым молодым боксером в истории, который завоевал чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и IBF. Он был первым боксером сверхтяжелого веса, который владел поясами WBC, WBA и IBF одновременно.