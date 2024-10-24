Тренер Фьюри рассказал о плане на реванш с Усиком

Шугар Хилл Стюард, тренер бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), рассказал, что перед реваншем с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 KO) готовит своего бойца к тому, чтобы не проваливаться, как в 9 раунде первого поединка.

Слова тренера приводит портал Boxing News 24 :

"Я не смотрел запись первого боя. Я только знаю, что Тайсон был пойман в девятом раунде, и я хочу это исправить.

Я не интересуюсь весом. Тяжеловесы могут биться в том весе, в котором им комфортно. Тайсон Фьюри был в форме. Не надо говорить: "Я не был в форме", потому что тогда это будет похоже на оправдание. Он был в форме для этого поединка, и его поймали в девятом раунде. Я не знаю, что еще можно сказать.

Не быть пойманным в девятом раунде – вот план. И в других раундах тоже. Просто не попадаться. Так я думал перед этим боем. Ничего не изменилось. Не больше и не меньше. Чемпион, каков он есть, великий боец, каков он есть, был еще один большой боец. Вы увидели классное сражение".

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.