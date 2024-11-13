Тайсон: Усик – лучший супертяжеловес в мире

Эксчемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 KO) считает, Александра Усика (22-0, 14 КО) лучшим сверхтяжеловесом в настоящее время.

Цитирует Тайсона Daily Mail.

"Усик – лучший супертяжеловес в мире на это время. Но я хочу, чтобы Фьюри его победил. Почему? Потому что я его фанат. Потому что его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас", – заявил Тайсон.

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.